Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου

Παρθένοι: Είναι προσγειωμένοι, απαιτητικοί, τελειομανείς, εργατικοί, μοναχικοί, αλλά επικοινωνιακοί. Στον έρωτα είναι ρομαντικοί και δοτικοί, όμως όχι ιδιαίτερα παθιασμένοι και συναισθηματικοί, ενώ προτιμούν τις σταθερές σχέσεις. Όσον αφορά στον χωρισμό, πάντα φταίνε οι άλλοι και ποτέ εκείνοι, όμως εάν είναι πραγματικά ερωτευμένοι δε διστάζουν να διεκδικήσουν επανασύνδεση.

Όσοι ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου, προσέχουν γενικά τη φυσική τους κατάσταση, όμως αρκετές φορές μπορεί να γίνουν υποχόνδριοι με την υγιεινή και την καθαριότητα.

Celebrities που ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου

Λαμπεροί, ταλαντούχοι, πετυχημένοι και... Παρθένοι. Κάποιοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι που ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου είναι οι:

Η γνωστή παρουσιάστρια είναι γεννηθείσα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1987.

Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και έχουν αποκτήσει δύο αγοράκια, τον Βλάσση και τον Βασίλη. Όπως έχει δηλώσει: «Θεωρώ πως η μητρότητα με έχει αλλάξει προς το καλύτερο».

Ακόμη μία πετυχημένη Παρθένος είναι η Μάρα Ζαχαρέα (6 Σεπτεμβρίου του 1964), η οποία έχει διαγράψει λαμπρή πορεία στον τομέα της ειδησεογραφίας, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star αλλά και Διευθύντρια των ειδήσεων.

Όσον αφορά στην πορεία της στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση έχει δηλώσει ό,τι: «Νιώθω ότι έχω πετύχει, αλλά αυτό είναι κάτι που δε σταματάει ποτέ και για μία γυναίκα – μέσα σε ανδροκρατούμενο περιβάλλον – χρειάζεται να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτό ένιωσα στα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα, τώρα όχι και τόσο».

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και σέντερ φορ, Ντέμης Νικολαΐδη, είναι γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου του 1973. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών αθλητικού περιεχομένου, ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή από το 2003 έως το 2021, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τη Μελίνα, γεννημένη το 2004 και τον Γιώργο, γεννημένο το 2007.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης / Φωτογραφία: NDP

Για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε όταν έπαιζε στην ΑΕΚ είχε εξομολογηθεί ότι: «Μου έλειπε να κάνω πράγματα που μου αρέσουν. Πέρασα ένα είδος κατάθλιψης. Δεν πρόσεχα τον εαυτό μου, πήρα κιλά, έπινα χωρίς να μου αρέσει το αλκοόλ. Είχα κλειστεί περισσότερο στον εαυτό μου, ενώ ήμουν κλειστός έτσι κι αλλιώς».

Ο μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συγγραφέας Νίκος Καρβέλας είναι γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου του 1951. Το 1983 παντρεύτηκε την Κύπρια τραγουδίστρια Άννα Βίσση, με την οποία έχει αποκτήσει την κόρη του, Σοφία (γενν. 1983).

Χώρισαν το 1992 και το 2006 ξεκίνησε τη σχέση του με την Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια Αννίτα Πάνια και απέκτησε έναν γιο, τον Ανδρέα (γενν. 1 Ιανουαρίου 2008). Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 2010, αλλά αποφάσισαν να χωρίσουν το 2016. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί δεσμό με την Ελληνίδα τραγουδίστρια Έλενα Φερεντίνου. Έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Φαίδωνα (γενν. 11 Απριλίου 2022).

Για τη σχέση του με τα χρήματα, ο Νίκος Καρβέλας έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι: Όλοι κυνηγάμε τα λεφτά. Κι εγώ το ίδιο έκανα. Το γεγονός ότι έγινα διάσημος ή απέκτησα λεφτά δεν είναι θέμα συστήματος. Πολλοί γίνονται διάσημοι και πλούσιοι. Εγώ δεν έχω καθόλου λεφτά, ποτέ δεν είχα και δεν με ενδιέφερε. Μου αρέσει να έχω λεφτά, αλλά, αν μου πεις «ασχολήσου με αυτό», δεν μπορώ».

Γεννημένος στις 5 Σεπτεμβρίου του 1963, ο Φώτης Σεργουλόπουλος έχει ξεχωρίσει ως τηλεπαρουσιαστής, ηθοποιός, επιχειρηματίας, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης.

Για το τηλεοπτικό διαζύγιο με τη Μαρία Μπακοδήμου, είχε δηλώσει ότι: «”Διαζύγια” συμβαίνουν. Πάντοτε όταν συμβαίνει κάτι στο φιλικό περιβάλλον, υπάρχει μια κρίση αλλά όλα γίνονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένα πράγμα που συνέβη στη ζωή μας, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνεις; Έχω πενθήσει πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή μου. Η ζωή μου είναι αλλού, όχι στην τηλεόραση. Πάντα όταν είσαι μαζί με κάποιον ονειρεύεσαι το “για πάντα” αλλά δε συμβαίνει. Δεν είμαι απόλυτος ποτέ αλλά τα πράγματα έρχονται και με κάνουν απόλυτο. Η ζωή στα φέρνει έτσι που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ούτε να κοιτάς το παρελθόν και ούτε να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να πας παραπέρα».

O Μάρκος Σεφερλής είναι Παρθένος γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου του 1968, ο οποίος απολαμβάνει να βρίσκεται επί σκηνής με τη σύζυγό του Έλενα Τσαβαλιά.

Ο Μάρκος Σεφερλής με τη σύζυγό του Έλενα Τσαβαλιά / Φωτογραφία: NDP

Για τις φήμες που θέλουν το ζευγάρι ανά καιρούς να βρίσκεται στα πρόθυρα του χωρισμού, ο ηθοποιός έχει σχολιάσει ότι: «Το διασκεδάζω. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε όλοι γιατί γίνεται. Ο κόσμος ξέρει ότι είμαστε μαζί, μας απολαμβάνει στο θέατρο, το παιδί μας ξέρει ότι είμαστε μαζί»

Γεννημένος στις 15 Σεπτεμβρίου του 1984, ο γιος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, είναι παντρεμένος με την πρώην Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ, ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε ότι τον στενοχωρεί η κατάσταση με τον παρέτα του, αφού οι δυο τους δεν επικοινωνούν. Όπως είπε: «Ο βασιλιάς δεν μου μιλάει - Θα ήθελα να συμφιλιωθώ με τη βασιλική οικογένεια».

Ο αστέρας του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ, είναι γεννημένος στις 31 Αυγούστου του 1949, απολαμβάνει τη νέα του ζωή στη Μαδρίτη όπου μετακόμισε με τη σύζυγό του Αλεχάνδρα Σίλβα και τα παιδιά τους, Αλεξάντερ (5 ετών) και Τζέιμς (4 ετών), καθώς και τον Άλμπερτ (11 ετών), τον γιο της Αλεχάνδρα από τον προηγούμενο γάμο της.

Όπως είπε σε συνέντευξή του ο 74χρονος Αμερικανός ηθοποιός: «Έχω γεράσει, αλλά η καρδιά μου είναι ακόμα νέα, έχουμε πάντα την ίδια ηλικία στις ψυχές μας. Ξέρω ότι αυτή είναι η τέλεια ηλικία, κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή και πολύτιμη. Μην μετανιώνετε που γερνάτε, είναι ένα προνόμιο που δεν έχουν όλοι».

Η Queen B έχει γεννηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου του 1981 και είναι μία από τις πιο δημοφιλής ποπ τραγουδίστριες του κόσμου, έχοντας κατακτήσει 32 βραβεία Γκράμι.

«Ήμουν τόσο ευλογημένη στη ζωή μου για να κάνω πολλά πράγματα», είπε η Knowles. «Είχα πολλές καριέρες, αλλά πάντα έλεγα ότι η καλύτερη δουλειά που είχα ποτέ είναι να είμαι μητέρα. Είχα το προνόμιο να μεγαλώσω και να βοηθήσω να μεγαλώσουν τέσσερις κόρες. Δύο που γεννήθηκαν από εμένα και δύο που ήταν ένα δώρο για εμένα από τον Θεό», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.

Ο βασιλιάς της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1958 στο Γκάρι της Ιντιάνα. Με τη χαρακτηριστική φωνή του και το απαράμιλλο ταλέντο στο χορό, κατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Γκράμι, ενώ υπολογίζεται ότι πούλησε συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους.

«Πρέπει να θεραπεύσουμε τον πληγωμένο μας κόσμο. Το χάος, η απελπισία και η παράλογη καταστροφή που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της αποξένωσης που αισθάνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και από το περιβάλλον τους».