Διαθήκες, κληρονομιές με χρέη, δικαιώματα συζύγων:  Όσα αλλάζουν

To νέο πλαίσιο διατάξεων που θα εφαρμοστεί από το 2026

02.12.25 , 19:29 Διαθήκες, κληρονομιές με χρέη, δικαιώματα συζύγων:  Όσα αλλάζουν
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Η ενίσχυση του κληρονομικού δικαιώματος των συζύγων και των συντρόφων ακόμη και σε ελεύθερη σχέση συγκατοίκησης, έναντι των υπολοίπων συγγενών, οι κληρονομικές συμβάσεις και ο περιορισμός των ιδιόχειρων διαθηκών είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές φέρνει το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου.

Σχεδόν 80 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του σημερινού κληρονομικού δικαίου, ολοκληρώθηκε από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, το νέο πλαίσιο διατάξεων που αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2026 με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμισή του.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

