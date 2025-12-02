Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα δεν ήταν αρκετά για τη λύση

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 2/12/2025 στο Star, ο Φάνης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το K, το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο γρίφος αποδείχτηκε πολύ δύσκολος και ο παίκτης παρά την προσπάθειά του δεν κατάφερε να τον λύσει.

