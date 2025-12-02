Ducati Monster: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο

Η παραγωγή της νέας Monster, της πέμπτης γενιάς ενός πραγματικού εμβληματικού μοντέλου για τον κόσμο της μοτοσυκλέτας, έχει ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Borgo Panigale.Χάρη στον μοναδικό δικύλινδρο V κινητήρα, η νέα Monster είναι slim, σπορ και ταυτόχρονα οικονομική στη λειτουργία. O νέος V2 είναι ελαφρύς και αποδοτικός, χάρη στο σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων εισαγωγής IVT (Intake Variable Timing), που συνδυάζει ομαλή λειτουργία στις χαμηλές στροφές, δύναμη στις μεσαίες και ισχύ στις υψηλές: το 80% της μέγιστης ροπής είναι διαθέσιμο από τις 4.000 έως τις 10.000 σ.α.λ.

Τα τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Sport, Road, Urban, Wet) και το προηγμένο ηλεκτρονικό πακέτο με DTC, DWC, EBC και cornering ABS καθιστούν τη μοτοσικλέτα διαισθητική και ευέλικτη. Τα εργονομικά χειριστήρια στο τιμόνι απλοποιούν τη διαχείριση των ηλεκτρονικών λειτουργιών μέσω της οθόνης TFT 5 ιντσών, η οποία υποστηρίζει το Ducati Multimedia System και την πλοήγηση Turn-by-turn, με διπλή λειτουργία ημέρας/νύχτας και τις λειτουργίες Road και Road Pro Info που εξασφαλίζουν βέλτιστη αναγνωσιμότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η ανάρτηση της Showa έχει ρυθμιστεί ώστε να εξασφαλίζει καθημερινή άνεση και σπορ επιδόσεις σε δρόμους με στροφές, επιβεβαιώνοντας τη διπλή ταυτότητα του naked μοντέλου της Ducati. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα πάντα σταθερή, ασφαλής και απολαυστική στην οδήγηση.

Η Monster θα είναι διαθέσιμη στις αντιπροσωπείες από τον Φεβρουάριο του 2026 - αρχικά μόνο σε επιλεγμένες αγορές, σε δύο χρωματικές επιλογές: Ducati Red και Iceberg White, τόσο στην έκδοση Monster όσο και στην Monster+, εξοπλισμένες με ζελατίνα και κάλυμμα για τη σέλα του συνεπιβάτη. Και οι δύο διατίθενται επίσης σε έκδοση 35 kW, για αναβάτες με άδεια οδήγησης A2.