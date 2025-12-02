Συγκίνηση στο Cash Or Trash: Η ανθρώπινη ιστορία πίσω από τη δάδα του 2004

Η απώλεια που τη συγκλόνισε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 22:16 Χειροπέδες Στον «Μπολτ» Της Εγκληματικότητας - Είχε Ξεφύγει 2 Φορές
02.12.25 , 22:15 Φάρμα: Ποιος ήταν καλύτερος στο μέτρημα και κέρδισε την ατομική ασυλία;
02.12.25 , 22:10 Φάρμα: Αυτοί είναι οι δύο μονομάχοι που στέλνει στον αχυρώνα ο Λευτέρης!
02.12.25 , 22:04 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο τα κέρδη από λαχεία του «Χασάπη»
02.12.25 , 21:54 Κλήρωση Eurojackpot 2/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
02.12.25 , 21:40 Φάρμα: Δείτε τι κρύβει η διαφορετική δοκιμασία ατομικής ασυλίας
02.12.25 , 21:32 Κεραμέως στο Star: Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί με τις συλλογικές συμβάσεις
02.12.25 , 21:26 Δικηγόρος Δ. Ματσούκα: «Η Απόφαση Του Δικαστηρίου Είναι Σωστή»
02.12.25 , 20:46 Απίστευτο κι όμως, ελληνικό! Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών
02.12.25 , 20:24 Αγρότες: Έρχεται «βροχή» από μπλόκα - Κλείνουν δρόμοι από Κρήτη μέχρι Έβρο
02.12.25 , 20:01 Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»
02.12.25 , 19:48 Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση»
02.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα δεν ήταν αρκετά για τη λύση
02.12.25 , 19:29 Διαθήκες, κληρονομιές με χρέη, δικαιώματα συζύγων:  Όσα αλλάζουν
02.12.25 , 19:23 Mουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Απίστευτο κι όμως, ελληνικό! Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών
Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
Αγρότες: Έρχεται «βροχή» από μπλόκα - Κλείνουν δρόμοι από Κρήτη μέχρι Έβρο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Το πιο φορτισμένο αντικείμενο στο Cash or Trash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια βαθιά συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο νέο επεισόδιο του «Cash or Trash», όταν η Καλλιρόη  παρουσιάστηκε στην εκπομπή κρατώντας ένα αντικείμενο με τεράστιο συναισθηματικό και ιστορικό βάρος: τη δάδα των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004.

Η Καλλιρόη, που ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως ασφαλιστικός πράκτορας, αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη δάδα ανήκε στον γιο της, ο οποίος είχε τη μεγάλη τιμή να είναι λαμπαδιοδρόμος όταν η φλόγα πέρασε από τον δήμο τους.

«Νιώθω δέος όταν την κρατώ στα χέρια μου», είπε εμφανώς συγκινημένη η Δέσποινα Μοιραράκη.

«Ήταν το όνειρο του γιου μου»

Περιγράφοντας την ημέρα εκείνη, η Καλλιρόη θυμήθηκε την περηφάνια που ένιωσε όταν είδε τον γιο της να παραδίδει τη φλόγα στον επόμενο λαμπαδιοδρόμο. «Ήταν συγκινημένος. Όταν έδωσε τη φλόγα, δάκρυσε», είπε χαρακτηριστικά.

Στο δωμάτιο των αγοραστών

Μετά το τέλος της λαμπαδηδρομίας, όπως συνέβαινε τότε, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν τη δάδα. Η οικογένεια την απέκτησε έναντι περίπου 300–350 ευρώ.

Η τραγική απώλεια που άλλαξε τα πάντα

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο όταν η Καλλιρόη αποκάλυψε πως ο γιος της «έφυγε» ξαφνικά το 2017 από αλλεργικό σοκ, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

«Ήταν απρόσμενο… πολύ δύσκολο για κάθε μητέρα. Εύχομαι καμία να μην το ζήσει», είπε με αξιοθαύμαστη δύναμη.

Περιέγραψε τον προσωπικό της αγώνα για να σταθεί ξανά στα πόδια της, κυρίως χάρη στη στήριξη ψυχολόγων και για χάρη του άλλου της παιδιού.

Η παρουσία της στην εκπομπή είχε έναν βαθύτερο λόγο: να αποχωριστεί τη δάδα, όχι επειδή δεν την τιμά, αλλά γιατί πλέον νιώθει έτοιμη να κάνει αυτό το βήμα.

Η ιστορική και συλλεκτική αξία της δάδας

Ο εκτιμητής Θάνος εξερεύνησε την κατασκευή και τα χαρακτηριστικά της. Η δάδα είναι σχεδιασμένη από τον Ανδρέα Βαρότσο, συνδυάζοντας:

  • Αλουμίνιο
  • Ξύλο ελιάς, σύμβολο ειρήνης και ελληνικής ιστορίας
  • Καθαρή, μίνιμαλ αισθητική
  • Σήμανση «Athens 2004 – Paralympic Games»

Παρά την καλή γενική κατάστασή της, έφερε κάποιες μικρές φθορές, οι οποίες επηρεάζουν ελαφρώς την τιμή της.

Τα χαρακτηριστικά της δάδας του 2004

Η επίσημη εκτίμηση της δάδας ήταν 1.800 ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει έως και 2.500 σε περίπτωση άριστης κατάστασης.
Η Καλλιρόη μοιράστηκε ότι προσδοκούσε γύρω στα 3.000, βασισμένη σε άλλες πωλήσεις που είχε δει.

Η δάδα του 2004 πωλήθηκε για 2.200 ευρώ στην Άννα - Μαρία Ρογδάκη.

Την απέκτησε κάποιος αγοραστής ή όχι; 

Η Καλλιρόη «πάλεψε» μέχρι τέλους ώστε να αποσπάσει ένα καλό ποσό από τους αγοραστές και έπειτα από διάφορες προσφορές που ακούστηκαν πωλήθηκε για 2.200 ευρώ στην Άννα - Μαρία Ρογδάκη.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top