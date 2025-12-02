Συγκίνηση στο Cash Or Trash: Η ανθρώπινη ιστορία πίσω από τη δάδα του 2004

Μια βαθιά συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο νέο επεισόδιο του «Cash or Trash», όταν η Καλλιρόη παρουσιάστηκε στην εκπομπή κρατώντας ένα αντικείμενο με τεράστιο συναισθηματικό και ιστορικό βάρος: τη δάδα των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004.

Η Καλλιρόη, που ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως ασφαλιστικός πράκτορας, αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη δάδα ανήκε στον γιο της, ο οποίος είχε τη μεγάλη τιμή να είναι λαμπαδιοδρόμος όταν η φλόγα πέρασε από τον δήμο τους.

«Νιώθω δέος όταν την κρατώ στα χέρια μου», είπε εμφανώς συγκινημένη η Δέσποινα Μοιραράκη.

«Ήταν το όνειρο του γιου μου»

Περιγράφοντας την ημέρα εκείνη, η Καλλιρόη θυμήθηκε την περηφάνια που ένιωσε όταν είδε τον γιο της να παραδίδει τη φλόγα στον επόμενο λαμπαδιοδρόμο. «Ήταν συγκινημένος. Όταν έδωσε τη φλόγα, δάκρυσε», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά το τέλος της λαμπαδηδρομίας, όπως συνέβαινε τότε, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν τη δάδα. Η οικογένεια την απέκτησε έναντι περίπου 300–350 ευρώ.

Η τραγική απώλεια που άλλαξε τα πάντα

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο όταν η Καλλιρόη αποκάλυψε πως ο γιος της «έφυγε» ξαφνικά το 2017 από αλλεργικό σοκ, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

«Ήταν απρόσμενο… πολύ δύσκολο για κάθε μητέρα. Εύχομαι καμία να μην το ζήσει», είπε με αξιοθαύμαστη δύναμη.

Περιέγραψε τον προσωπικό της αγώνα για να σταθεί ξανά στα πόδια της, κυρίως χάρη στη στήριξη ψυχολόγων και για χάρη του άλλου της παιδιού.

Η παρουσία της στην εκπομπή είχε έναν βαθύτερο λόγο: να αποχωριστεί τη δάδα, όχι επειδή δεν την τιμά, αλλά γιατί πλέον νιώθει έτοιμη να κάνει αυτό το βήμα.

Η ιστορική και συλλεκτική αξία της δάδας

Ο εκτιμητής Θάνος εξερεύνησε την κατασκευή και τα χαρακτηριστικά της. Η δάδα είναι σχεδιασμένη από τον Ανδρέα Βαρότσο, συνδυάζοντας:

Αλουμίνιο

Ξύλο ελιάς, σύμβολο ειρήνης και ελληνικής ιστορίας

Καθαρή, μίνιμαλ αισθητική

Σήμανση «Athens 2004 – Paralympic Games»

Παρά την καλή γενική κατάστασή της, έφερε κάποιες μικρές φθορές, οι οποίες επηρεάζουν ελαφρώς την τιμή της.

Η επίσημη εκτίμηση της δάδας ήταν 1.800 ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει έως και 2.500 σε περίπτωση άριστης κατάστασης.

Η Καλλιρόη μοιράστηκε ότι προσδοκούσε γύρω στα 3.000, βασισμένη σε άλλες πωλήσεις που είχε δει.

Την απέκτησε κάποιος αγοραστής ή όχι;

Η Καλλιρόη «πάλεψε» μέχρι τέλους ώστε να αποσπάσει ένα καλό ποσό από τους αγοραστές και έπειτα από διάφορες προσφορές που ακούστηκαν πωλήθηκε για 2.200 ευρώ στην Άννα - Μαρία Ρογδάκη.

