Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο αν τον θέλει η Ευρώπη!

«Αν τον ξεκινήσει η ΕΕ η  Ρωσία δε θα έχει κάποιον για να διαπραγματευτεί»

Πηγή: Πληροφορίες από ΑΜΠΕ, φωτογραφία AP Images
Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο,  είναι «έτοιμη τώρα» διαμήνυσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους.  Πρόσθεσε μάλιστα ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί».

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους ότι θέλουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν έχουν ειρηνευτικό πρόγραμμα. Είναι με το μέρος του πολέμου», υποστήριξε.

Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας

Ο Πούτιν τόνισε πως οι απαιτήσεις που επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι αναφορικά με την Ουκρανία είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, λέγοντας πως «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και είναι στην πλευρά του πολέμου»

Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκοπεί από μόνοι τους από τις συνομιλίες, δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και ουκρανικά πλοία.

Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ισχυρίσθηκε επίσης πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού
 

