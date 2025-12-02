Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο αν τον θέλει η Ευρώπη!

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, είναι «έτοιμη τώρα» διαμήνυσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί».

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους ότι θέλουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν έχουν ειρηνευτικό πρόγραμμα. Είναι με το μέρος του πολέμου», υποστήριξε.

Ο Πούτιν τόνισε πως οι απαιτήσεις που επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι αναφορικά με την Ουκρανία είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, λέγοντας πως «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και είναι στην πλευρά του πολέμου»

Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκοπεί από μόνοι τους από τις συνομιλίες, δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και ουκρανικά πλοία.

Ισχυρίσθηκε επίσης πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού.

