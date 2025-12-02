Mουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Η ίδια δηλώνει αθώα

Mουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Κλήθηκε να καταθέσει για τον Παναγιωτάκη η Μουρτζούκου / Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ειρήνη Μουρτζούκου πρόκειται να καταθέσει ενώπιον των δικαστικών αρχών την ερχόμενη Πέμπτη, ως ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

«Άρχοντά μου»: Το γλέντι της Μουρτζούκου στη φυλακή με τον Θέμη Αδαμαντίδη

Η ίδια κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς έχει ομολογήσει για τις άλλες υποθέσεις θανάτου - έχει κατηγορηθεί ότι εμπλέκεται σε θανάτους τριών βρεφών και της 11χρονης αδερφής της. 

Παρά το γεγονός ότι καλείται να καταθέσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η ίδια δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο του παιδιού και αφήνει να εννοηθεί ότι θα υποδείξει ποιος/ποιοι ευθύνονται, αν της ζητηθεί να καταθέσει. 

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»

Η όλη υπόθεση έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, ενώ οι δικαστικές και ιατροδικαστικές έρευνες για τα αίτια θανάτου - τόσο του μικρού Παναγιώτη όσο και των άλλων παιδιών - παραμένουν ανοιχτές.

