Mουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου πρόκειται να καταθέσει ενώπιον των δικαστικών αρχών την ερχόμενη Πέμπτη, ως ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.
«Άρχοντά μου»: Το γλέντι της Μουρτζούκου στη φυλακή με τον Θέμη Αδαμαντίδη
Η ίδια κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς έχει ομολογήσει για τις άλλες υποθέσεις θανάτου - έχει κατηγορηθεί ότι εμπλέκεται σε θανάτους τριών βρεφών και της 11χρονης αδερφής της.
Παρά το γεγονός ότι καλείται να καταθέσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η ίδια δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο του παιδιού και αφήνει να εννοηθεί ότι θα υποδείξει ποιος/ποιοι ευθύνονται, αν της ζητηθεί να καταθέσει.
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
Η όλη υπόθεση έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, ενώ οι δικαστικές και ιατροδικαστικές έρευνες για τα αίτια θανάτου - τόσο του μικρού Παναγιώτη όσο και των άλλων παιδιών - παραμένουν ανοιχτές.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.