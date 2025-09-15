Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»

Πεπεισμένη για την ενοχή της Ειρήνης Μουρτζούκου και για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη εμφανίστηκε η γιαγιά του παιδιού, η οποία αναφέρθηκε και στον μηχανισμό θανάτου.

«Πιστεύω 100% ότι σκότωσε το παιδί. Το έπνιξε με το μπλουζάκι του που είχε πάνω τον εμετό», είπε η γιαγιά Φώτω στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», προσθέτοντας πως περιμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης για να απαντήσει όπως πρέπει στην Ειρήνη.

«Με σκότωσες διπλά και τριπλά, μου κατέστρεψες την οικογένεια. Εκείνη τη μέρα βρήκε ο διάολος να σε πιάσει και σκότωσες τον Παναγιώτη. Τον σκότωσες με το μπλουζάκι του, είσαι χειρότερη από φόνισσα», είπε απευθυνόμενη στην κατηγορούμενη, που έχει προφυλακιστεί για τους θανάτους τεσσάρων παιδιών.

Όπως είπε η γυναίκα, αρχικά η Ειρήνη της φάνηκε αρκετά ήρεμη, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και τη γνώριζε καλύτερα, είδε τρία διαφορετικά πρόσωπα, την ήρεμη, τη ζηλιάρα κι εκείνη που την έπιαναν κρίσεις κι έκανε σαν… «δαιμονισμένη».

Περιέγραψε, μάλιστα, ένα περιστατικό που την έκανε να τρομάξει πολύ.

«Η Ειρήνη ζήλευε πάρα πολύ. Μέχρι κι εμένα ζήλευε, δε με άφηνε να είμαι μέσα στο δωμάτιο όταν άλλαζε η Πόπη. Μια μέρα η Πόπη ήθελε να βγει και η Ειρήνη δεν την άφηνε. Την έπιασε κρίση, μας κλείδωσε μέσα στο δωμάτιο, πήρε τα κλειδιά και τα κινητά και δε μας τα έδινε, τα μωρά κλαίγανε κι εκείνη έκανε σαν τρελή. Έσπασε μέχρι κι ένα μεγάλο τραπέζι που είχαμε. Φοβήθηκα, προσπάθησα να την ηρεμήσω, αλλά ήταν σε κρίση», είπε η μητέρα της Πόπης.

Όσο για τη διαλλακτική στάση που είχε κρατήσει έως τώρα απέναντι στην Ειρήνη, αποκάλυψε πως έπαιζε έναν «ρόλο», όπως της είχαν ζητήσει, ώστε να μπορέσει να εκμαιεύσει πράγματα από εκείνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη. Δεν ξεκαθάρισε ποιος της είχε πει να κρατήσει αυτή την στάση.

Στην ασφάλεια για να καταθέσει ξανά η μητέρα του Παναγιωτάκη

Την ίδια ώρα η Πόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», από τις 10:00 το πρωί βρέθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών, όπου κλήθηκε να δώσει πρόσθετες διευκρινίσεις για τον θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες επίσης, μετά την προφυλάκιση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η Αστυνομία κατάσχεσε τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη, έπειτα από νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη αρνείται ότι σκότωσε το 15 μηνών αγοράκι. Αντίθετα υποστηρίζει ότι για τον θάνατό του ευθύνεται η μητέρα του, ενώ ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα, τα οποία, όμως, θα αποκαλύψει, όταν κληθεί να καταθέσει στις αρχές.

Όπως φέρεται να έχει πει στην απολογία της, ο μικρός Παναγιωτάκης ήταν η «ζωή της» και χάρη σε αυτόν κατάφερε να βγει από τα σκοτάδια που την είχαν βυθίσει οι θάνατοι των παιδιών της. Φέρεται να επανέλαβε ότι δε θα του έκανε ποτέ κακό.

Ο δικηγόρος της δε, Νίκος Αλεξανδρής ανέφερε πως η Ειρήνη δέχεται απειλές για τη ζωή της, χωρίς να αποκαλύπτει από ποιον.

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Εκτός από την Ειρήνη πρέπει να λογοδοτήσουν και οι ιατροδικαστές»

Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έστρεψε τα βέλη της εκτός από την κόρη της και εναντίον των ιατροδικαστών.

«Υπάρχουν κι άλλοι κατηγορούμενοι, οι ιατροδικαστές. Από την πρώτη στιγμή είχαν πέσει οι υποψίες μου πάνω στην Ειρήνη για τον θάνατο της κόρης μου, της Ζωής. Όμως η Ειρήνη το αρνιόταν και μετά ήρθε και η ιατροδικαστική που την αθώωσε. Το ίδιο έγινε και με τα δύο εγγονάκια μου», είπε.

Πρόσθεσε ακόμα πως δεν μετάνιωσε που μίλησε ανοιχτά για την ενοχή της κόρης της και είπε με νόημα: «αν δεν είχα μιλήσει θα συνεχιζόταν έτσι το έργο».

