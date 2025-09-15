«Είμαι αθώα και θα φανεί»: Τι λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μιλά για πρώτη φορά μέσα από τη φυλακή / ΑΝΤ1

Η Ειρήνη Μουρτζούκου «σπάει» τη σιωπή της μέσα από τη φυλακή και μιλά για πρώτη φορά μετά την ομολογία της για τις δολοφονίες των τεσσάρων παιδιών.

«Είμαι αθώα και θα φανεί, άδικα είμαι στη φυλακή. Θα αποδειχτεί», είπε η 25χρονη στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Το Πρωινό», δήλωση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα έχει η ίδια ομολογήσει πως διέπραξε. Η προφυλακισμένη Ειρήνη, που μέχρι τώρα δήλωνε αθώα μόνο για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη, τα «γυρίζει» και αρνείται κάθε ενοχή.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου «ανοίγει» τα χαρτιά της μέσα από τη φυλακή / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Είμαι χάλια, προσπαθώ να προσαρμοστώ»

«Είμαι χάλια, προσπαθώ να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα... δύσκολα πολύ», είπε χαρακτηριστικά για τη ζωή της στη φυλακή, και συμπλήρωσε «Είμαι με άλλες δύο γυναίκες (στο κελί), αλλά είναι δύσκολα γιατί έχουμε διάφορα. Στην αρχή είχαμε κάποιες τέτοιες (συγκρατούμενες που μου έκαναν bullying) μετά όχι».

Η 25χρονη τόνισε ότι δεν έχει επαφές με κανέναν, παρά μόνον με τον δικηγόρο της γιατί δεν εμπιστεύεται κανέναν άλλο πια.

Σε άλλο σημείο, η Ειρήνη Μουρτζούκου απαντά χωρίς δισταγμό στην ερώτηση αν πιστεύει ότι αδίκως βρίσκεται στη φυλακή. «Το πιστεύω, και θα φανεί», λέει. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι θα αποδείξει την αθωότητά της, καθώς έχει τα στοιχεία να το κάνει.

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Κάθε τόσο παίρνω φάρμακα»

Τέλος, παραδέχεται ότι μέσα στη φυλακή παίρνει φάρμακα, για να αντέξει ενώ συμβουλεύεται και ψυχιάτρους. «Παίρνω ψυχοφάρμακα. Δεν αντέχεται εδώ πέρα...».