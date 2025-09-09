Ο Παναγιωτάκης δολοφονήθηκε με πανάκι ή μαξιλάρι - Τι λέει το πόρισμα

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι η Ειρήνη Μουρτζούκου να βρεθεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, γιου της στενής φίλης της Πόπης, που «έφυγε» από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024.

Η τριμελής επιτροπή που συστάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με επικεφαλής τον Νίκο Καρακούκη και μέλη τους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυξία και όχι από παθολογικά αίτια. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχική ιατροδικαστική γνωμάτευση, που είχε αποδώσει το περιστατικό σε επιπλοκές από λοίμωξη στο αναπνευστικό και στο γαστρεντερικό.

Στο 11σέλιδο κείμενο της επιτροπής αναφέρεται ότι, μετά από αναλυτική επανεξέταση των στοιχείων και με τη βοήθεια εξειδικευμένων συναδέλφων, αποδείχθηκε πως η θεωρία της πνευμονίτιδας ή του εγκολεασμού δεν στηρίζεται επιστημονικά. Αντίθετα, η έλλειψη παθολογικών ευρημάτων και τα ισχαιμικά σημάδια στον εγκέφαλο, στο ήπαρ και στο μυοκάρδιο, οδηγούν με σαφήνεια στην εκδοχή της ασφυξίας.

«Δολοφόνησαν τον Παναγιωτάκη με πανάκι ή μαξιλάρι» - Τι αναφέρει το πόρισμα

Οι τριμελής επιτροπή διευκρινίζει ότι το γεγονός πως δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια στο πρόσωπο του παιδιού δεν αναιρεί το συμπέρασμά τους.

Όπως εξηγούν στο πόρισμα, σε βρέφη και ηλικιωμένους η ασφυξία συχνά δεν αφήνει ίχνη, λόγω αδυναμίας αντίστασης. Δεν αποκλείεται μάλιστα να χρησιμοποιήθηκε κάποιο μαλακό αντικείμενο, όπως ένα πανί ή μαξιλάρι, για να φράξουν οι αεραγωγοί.

«Δεν διαπιστώθηκε καμία παθολογική αιτία θανάτου» επισημαίνεται στο τέλος του πορίσματος, καταλήγοντας ότι «η ασφυξία είναι η μόνη εξήγηση που συμβαδίζει με τα ευρήματα».

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Αρνείται ότι δολοφόνησε τον Παναγιωτάκη η Μουρτζούκου

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ήδη παραδεχτεί ότι προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων βρεφών – δύο δικών της παιδιών, της ανήλικης αδελφής της και ενός ακόμα μωρού φίλης της. Γι’ αυτό και θεωρήθηκε από την αρχή ύποπτη και στην υπόθεση του Παναγιώτη. Ωστόσο, εξακολουθεί να αρνείται κάθε ανάμειξη και έχει πει πως θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις.

Η κατηγορούμενη, που βρισκόταν παρούσα και σε αυτήν την τραγική υπόθεση, αναμένεται να δώσει εκ νέου κατάθεση. Στην απολογία της τον Ιούλιο είχε αποκλείσει οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι ο Παναγιώτης ήταν για εκείνη πηγή δύναμης και λόγος να συνεχίζει να ζει.

Επέμεινε μάλιστα πως ο συγκεκριμένος θάνατος δε συνάδει με το «μοτίβο» των πράξεών της, αφού το παιδί ήταν 15 μηνών –μεγαλύτερο από τα προηγούμενα βρέφη– και αγόρι, ενώ τα προηγούμενα θύματα ήταν κορίτσια.