Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη / Βίντεο Mega

Εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, με την Ειρήνη Μουρτζούκου να καλείται να καταθέσει για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος των ιατροδικαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση σχετικά με τον θάνατο του 15μηνου παιδιού αύριο Τρίτη 9/9.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του αγοριού αποδίδεται σε ασφυξία, ανατρέποντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που απέδιδαν το περιστατικό σε παθολογικά αίτια.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Μετά το νέο αυτό δεδομένο, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ήρθε σε επαφή με την εισαγγελία, προκειμένου να ληφθεί εκ νέου κατάθεση από τη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κλήση για κατάθεση αναμένεται να λάβει ξανά και η μητέρα του Παναγιωτάκη, Πόπη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που ήδη βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση μετά την ομολογία της για τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της στον θάνατο του μικρού παιδιού.

Tι αναφέρει το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Τα ευρήματα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών δεν κατέδειξαν καμία παθολογική αιτία θανάτου και ως επικρατέστερη εκδοχή προκύπτει η υποξία, με την ασφυξία να θεωρείται πλέον η βασική αιτία που οδήγησε στον θάνατο του Παναγιωτάκη.