Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Καλείται για κατάθεση και η Πόπη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 12:46 Ιωάννα Τούνη: Τα πρώτα στιγμιότυπα με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
08.09.25 , 12:23 Λάρισα: Παππούς πυροβόλησε τον 18χρονο σύντροφο της εγγονής του
08.09.25 , 12:21 Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
08.09.25 , 12:00 ΔΕΘ: Τι αλλάζει για οικογένειες, νέους, ένστολους -Η εξειδίκευση των μέτρων
08.09.25 , 11:48 Επίθεση με πυροβόλα στην Ιερουσαλήμ - Τέσσερις νεκροί, δεκάδες τραυματίες
08.09.25 , 11:46 Καβάλα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης Μισέλ
08.09.25 , 11:20 Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
08.09.25 , 11:13 Κηδεία Τζόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες κόσμου στην ταφική κάμαρα
08.09.25 , 11:12 Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
08.09.25 , 10:44 Εκδρομή κοντά στην Αθήνα: Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί!
08.09.25 , 10:41 Όμιλος Motor Oil: Φέρνει τα εντυπωσιακά Maxus στην Ελλάδα
08.09.25 , 10:39 «Ματωμένο φεγγάρι»: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα - Δείτε εικόνες
08.09.25 , 10:25 Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept
08.09.25 , 10:01 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Οι νικητές του αγώνα
08.09.25 , 10:01 Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Λέων: Ανοίξτε πόρτες σε νέους ανθρώπους
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, με την Ειρήνη Μουρτζούκου να καλείται να καταθέσει για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος των ιατροδικαστών.

«Να σαπίσουν στη φυλακή τα χέρια που στέρησαν το οξυγόνο του Παναγιωτάκη»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση σχετικά με τον θάνατο του 15μηνου παιδιού αύριο Τρίτη 9/9.

Από ασφυξία πέθανε ο μικρός Παναγιωτάκης, λένε οι ιατροδικαστές

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του αγοριού αποδίδεται σε ασφυξία, ανατρέποντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που απέδιδαν το περιστατικό σε παθολογικά αίτια.

Ειρήνη Μουρτζούκου

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Μετά το νέο αυτό δεδομένο, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ήρθε σε επαφή με την εισαγγελία, προκειμένου να ληφθεί εκ νέου κατάθεση από τη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κλήση για κατάθεση αναμένεται να λάβει ξανά και η μητέρα του Παναγιωτάκη, Πόπη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που ήδη βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση μετά την ομολογία της για τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της στον θάνατο του μικρού παιδιού.

Tι αναφέρει το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Τα ευρήματα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών δεν κατέδειξαν καμία παθολογική αιτία θανάτου και ως επικρατέστερη εκδοχή προκύπτει η υποξία, με την ασφυξία να θεωρείται πλέον η βασική αιτία που οδήγησε στον θάνατο του Παναγιωτάκη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ
 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top