TractioN: Πρεμιέρα της 9ης σεζόν στο Star με τους Κώστα και Μάνο Στεφανή

Τη θέση του στη γραμμή εκκίνησης παίρνει το TractioN για 9η χρονιά στο Star! Ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του επιστρέφουν για το νέο κύκλο της πιο δημοφιλούς και ιστορικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης για το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα!

Πιο δυναμικό, πιο φρέσκο, πιο γρήγορο από ποτέ, το TractioN είναι έτοιμο να οδηγήσει οτιδήποτε νέο και συναρπαστικό κυκλοφορεί γύρω μας πάνω σε ρόδες, όσες κι αν είναι αυτές!

Ο Κώστας Στεφανής για 9η χρονιά στην αφετηρία του TractioN



«Σκέφτομαι να αγοράσω ηλεκτρικό. Τι με συμβουλεύετε; Μήπως να πάρω καλύτερα ένα plug-in υβριδικό; Μου αρέσουν τα SUV, αλλά χρειάζομαι κάτι μικρό, για να παρκάρω εύκολα. Πώς μπορώ να έχω και τα δύο; Να προτιμήσω μια από τις παλιές και καθιερωμένες εταιρείες ή να δοκιμάσω κάποια από τις καινούργιες; Εσείς, ως TractioN, τι λέτε;»

Μάνος Στεφανής: Πρεμιέρα στο TractioN



Στο TractioN λένε ότι το να ενημερώνεσαι γύρω από οτιδήποτε αφορά το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, την τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και το περιβάλλον, είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί η οδήγηση είναι σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής όλων μας.

TractioN: Πρεμιέρα της 9ης σεζόν σήμερα στο Star



Γι' αυτό και κάθε συζήτηση γύρω από το τι οδηγούμε, πώς οδηγούμε και τι θα θέλαμε να οδηγούμε, προσφέρει γνώση, ενημέρωση και ψυχαγωγία. Ακριβώς, δηλαδή, σαν ένα ταξίδι, σαν μια απόδραση.

Απόδραση, λοιπόν, στον σαγηνευτικό, υπέροχο κόσμο της οδήγησης!

TractioN, γύρος 9ος, κάθε Κυριακή μεσημέρι αποκλειστικά στη συχνότητα του Star και... φύγαμε!

