Ολλανδία: Διακοπή εναέριας κυκλοφορίας σε αεροδρόμιο λόγω πλήθους drones!

Σε συναγερμό ο στρατός της Ολλανδίας που έκανε χρήση οπλικών συστημάτων

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Φωτογραφία αρχείου AP Images/Peter Dejong Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόβεν της νότιας Ολλανδίας διακόπηκε λόγω της εμφάνισης πλήθους drones, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Χ ο ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς.

«Ο εξοπλισμός κατά των drones είναι έτοιμος να αναλάβει δράση. Ερευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο ολλανδός υπουργός Αμυνας.

Ο ολλανδικός στρατός έκανε χθες χρήση οπλικών συστημάτων κατά των drones στην αεροπορική βάση του Φόλκελ που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Αμυνας.

Σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση των drones αυτών, το υπουργείο δεν έκανε σχόλιο.

Drones και άλλες εναέριες διεισδύσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και τρία ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά.

Εκτοτε, πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης έχουν διαταράξει τις εναέριες λειτουργίες στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αποκαλέσει αυτά τα περιστατικά «υβριδικό πόλεμο».


 

