Eλβετικό φράγκο: Γιατί οι δανειολήπτες θα πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι

Eρωτήματα για το αν η πρόταση θα αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις

23.11.25 , 13:04 Eλβετικό φράγκο: Γιατί οι δανειολήπτες θα πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία AP Images
ελβετικό φράγκο
Ακούστε το άρθρο

Το σχέδιο που εξετάζεται για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει εθελοντική μετατροπή των δανείων σε ευρώ με ευνοϊκή ισοτιμία, που μπορεί να οδηγήσει σε κούρεμα 13% έως 33% του κεφαλαίου.

Το μεγαλύτερο ζητούμενο παραμένει αν η ρύθμιση θα διορθώσει τη δομική αδικία που προέκυψε από ένα προϊόν το οποίο οι ίδιοι οι δανειολήπτες συχνά δεν είχαν τα εργαλεία να αξιολογήσουν σωστά. Αν η τελική λύση αποδειχθεί συντηρητική, ο κίνδυνος είναι να ωφεληθεί μόνο ένα μικρό μέρος των πιο αδύναμων νοικοκυριών, αφήνοντας πολλούς άλλους με ένα βάρος που σέρνουν εδώ και δύο δεκαετίες. Αν όμως επιλεγεί γενναιόδωρη εφαρμογή, η κυβέρνηση θα μπορεί να ισχυριστεί ότι έλυσε οριστικά μία από τις πιο επίμονες πληγές της ελληνικής στεγαστικής πίστης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
 |
ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
