Eλβετικό φράγκο: Γιατί οι δανειολήπτες θα πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι

Το σχέδιο που εξετάζεται για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει εθελοντική μετατροπή των δανείων σε ευρώ με ευνοϊκή ισοτιμία, που μπορεί να οδηγήσει σε κούρεμα 13% έως 33% του κεφαλαίου.

Το μεγαλύτερο ζητούμενο παραμένει αν η ρύθμιση θα διορθώσει τη δομική αδικία που προέκυψε από ένα προϊόν το οποίο οι ίδιοι οι δανειολήπτες συχνά δεν είχαν τα εργαλεία να αξιολογήσουν σωστά. Αν η τελική λύση αποδειχθεί συντηρητική, ο κίνδυνος είναι να ωφεληθεί μόνο ένα μικρό μέρος των πιο αδύναμων νοικοκυριών, αφήνοντας πολλούς άλλους με ένα βάρος που σέρνουν εδώ και δύο δεκαετίες. Αν όμως επιλεγεί γενναιόδωρη εφαρμογή, η κυβέρνηση θα μπορεί να ισχυριστεί ότι έλυσε οριστικά μία από τις πιο επίμονες πληγές της ελληνικής στεγαστικής πίστης.

