Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες, η απόπειρά τους να κλέψουν κοσμήματα και χρήματα από σπίτι στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τους έπιασε επ' αυτοφώρω. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πήδηξαν από το μπαλκόνι και τραυματίστηκαν. καθώς έπεσαν από ύψος 6 μέτρων!

Στο βίντεο, το οποίο τραβήχθηκε λίγα δευτερόλεπτα αφού οι δύο διαρρήκτες έπεσαν από το μπαλκόνι, ακούγονται να σφαδάζουν από τον πόνο.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 33 ετών, οι οποίοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφαίρεσαν κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το ποσό των 615 ευρώ.

Τη στιγμή που ετοιμάζονταν να φύγουν, επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και διαπίστωσε τι συμβαίνει, οι δύο διαρρήκτες τρομοκρατήθηκαν. Επιχείρησαν να φύγουν από το μπαλκόνι για να μη συλληφθούν, όμως το κάγκελο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από ύψος 6 μέτρων.

Οι δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, συνελήφθησαν τελικά από αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε και δικογραφία.

Ο ένας από τους δύο διαρρήκτες είναι καταζητούμενος από τις αρχές Λουξεμβούργου.

