Ξυλοδαρμός 27χρονου στη Θεσσαλονίκη - Είχε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη

Θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα κουκουλοφόρων έπεσε ένας 27χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, είχε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη.

Ο 27χρονος εμφανίστηκε στις αστυνομικές αρχές με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού και είπε ότι τον λήστεψε και τον ξυλοκόπησε άγρια μια ομάδα περίπου 20 νεαρών.

Μετά από έρευνα της αστυνομίας, ο 27χρονος κλήθηκε ξανά στο τμήμα και τότε παραδέχτηκε πως είχε κλείσει ραντεβού μέσω εφαρμογής με μια 14χρονη, προκειμένου να συνευρεθούν σεξουαλικά έναντι αμοιβής. Όταν πήγε στο αλσύλλιο της Πολίχνης για να συναντήσει το κορίτσι, του επιτέθηκαν οι νεαροί. Είπε, επίσης, πως όσο τον χτυπούσαν οι νεαροί, αναφέρονταν σε αυτό το ραντεβού με την ανήλικη.

Ο 27χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για προσέλκυση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις. Σήμερα, αναμένεται να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η έρευνα συνεχίζεται για να βρεθεί η ομάδα των κουκουλοφόρων, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι και στο παρελθόν υπήρξαν παρόμοια περιστατικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Εξετάζεται αν πρόκειται για τακτική που ακολουθεί η ομάδα των κουκουλοφόρων.

