Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο

«Μου είπε ότι πήγαινε σχολείο», λέει η μητέρα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 23:45 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
29.09.25 , 23:31 Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός
29.09.25 , 23:25 Καιρός: Εικόνες Από Την Κακοκαιρία Σε Κρήτη - Δυτική Ελλάδα
29.09.25 , 23:16 Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
29.09.25 , 23:05 Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
29.09.25 , 23:05 Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας και τα νεύρα!
29.09.25 , 22:50 Madonna: Αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της!
29.09.25 , 22:45 Φάρμα: Η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας γίνεται στη λίμνη Λάδωνα!
29.09.25 , 22:15 Άννα Μπεζάν - Δημήτρης Παππάς: Η κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία έγινε τριών!
29.09.25 , 22:07 Kρήτη: Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας
29.09.25 , 22:05 Φάρμα: Η ανταλλαγή που πρότεινε να κάνει ο Δημήτρης στους «Πράσινους»!
29.09.25 , 21:57 Αμαλία Κωστοπούλου: Ρομαντική βόλτα με σκάφος με τον σύντροφό της
29.09.25 , 21:57 Δημοσκόπηση Alco για τον Alpha: 12,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ
29.09.25 , 21:36 Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
29.09.25 , 21:35 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!
Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια πολύ σκληρή ιστορία αποκαλύφθηκε στη στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό πρόσωπο ανήλικη, την οποία παρότρινε φίλη της να βγεί στην πορνεία. Έβαζαν ροζ αγγελίες για να εκδίδεται η κοπέλα με υψηλή αμοιβή και στη συνέχεια να μοιράζονται τα κέρδη. Το Star και η Ραλλιώ Λεπίδου εξασφάλισαν αποκλειστικό βίντεο λίγο πριν τη σύλληψη της ανήλικης. 

Η μητέρα της πίστευε πως έφυγε για το  σχολείο. Η 16χρονη, όμως, μαθήτρια γυμνασίου είχε άλλα σχέδια, καθώς είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού μέσω ροζ αγγελίας στο διαδίκτυο. Στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, έχει καταγραφεί νεαρός πελάτη της να την υποδέχεται στο διαμέρισμά του, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. 

Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο

Τα πράγματα, όμως δεν πήγαν καλά. Φεύγοντας από το διαμέρισμα, η 16χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς μαζί με τον πελάτη της.

«Δεν έχει καμία σχέση με μαστροπεία, μόνη της δούλευε με αγγελίες απλά κάποιος αυτή τη φορά την κατήγγειλε, αλλά αθωώθηκε», δήλωσε ο δικηγόρος της, Γιάννης Κωνσταντινίδης. 

Θεσσαλονίκη: «Είχα ραντεβού με πελάτη» - Τι υποστήριξε η 16χρονη

Ακολουθεί διάλογος της ανακρίτριας με τη 16χρονη, η οποία υποστήριξε ότι είχε βάλει αγγελία η ίδια σε συγκεκριμένο σάιτ:

Ανακρίτρια: Ξέρεις για ποιο λόγο έχεις συλληφθεί;

16χρονη : Όχι.

Ανακρίτρια: Γιατί ήσουν στο διαμέρισμα του νεαρού; 

16χρονη: Είχα ραντεβού με πελάτη.

Ανακρίτρια: Τι εννοείς πελάτη;

16χρονη: Έχω βάλει αγγελία στο Κ....Σ....com 

Ανακρίτρια: Δηλαδή συνευρεθήκατε ερωτικά;

16χρονη: Ναι.

Θεσσαλονίκη: 18χρονη παρότρυνε την ανήλικη να κλείνει ροζ ραντεβού για 200 ευρώ την ώρα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησα πριν δύο χρόνια όταν η 14χρονη τότε μαθήτρια γνώρισε μία γυναίκα, η οποία την παρότρυνε   να βάλει ροζ αγγελία εναντί αμοιβής 200€ την ώρα. Στην συνέχεια μοιράζονταν τα χρήματα, ώσπου κάποια στιγμή η ανήλικη άρχισε να δουλεύει μόνη της.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, η 16χρονη είχε καθημερινά ραντεβού με τουλάχιστον 10 άτομα, ενώ έδωσε μία λίστα ανδρών, με τους οποίους συνεβρέθηκε ερωτικά.

Από την πλευρά της, η μητέρα της δήλωσε άγνοια: «Εγώ είμαι πολύτεκνη, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μη στερούνται τα παιδιά μου. Εγώ ήξερα πως έφυγε το πρωί για να πάει στο σχολείο. Δεν είχα ιδέα τι έκανε η κόρη μου».

Η 16χρονη αφεθηκε ελεύθερη, ο νεαρός «πελάτης» της καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση. 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΠΟΡΝΕΙΑ
 |
ΑΝΗΛΙΚΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top