Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο

Μια πολύ σκληρή ιστορία αποκαλύφθηκε στη στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό πρόσωπο ανήλικη, την οποία παρότρινε φίλη της να βγεί στην πορνεία. Έβαζαν ροζ αγγελίες για να εκδίδεται η κοπέλα με υψηλή αμοιβή και στη συνέχεια να μοιράζονται τα κέρδη. Το Star και η Ραλλιώ Λεπίδου εξασφάλισαν αποκλειστικό βίντεο λίγο πριν τη σύλληψη της ανήλικης.

Η μητέρα της πίστευε πως έφυγε για το σχολείο. Η 16χρονη, όμως, μαθήτρια γυμνασίου είχε άλλα σχέδια, καθώς είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού μέσω ροζ αγγελίας στο διαδίκτυο. Στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, έχει καταγραφεί νεαρός πελάτη της να την υποδέχεται στο διαμέρισμά του, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Τα πράγματα, όμως δεν πήγαν καλά. Φεύγοντας από το διαμέρισμα, η 16χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς μαζί με τον πελάτη της.

«Δεν έχει καμία σχέση με μαστροπεία, μόνη της δούλευε με αγγελίες απλά κάποιος αυτή τη φορά την κατήγγειλε, αλλά αθωώθηκε», δήλωσε ο δικηγόρος της, Γιάννης Κωνσταντινίδης.

Θεσσαλονίκη: «Είχα ραντεβού με πελάτη» - Τι υποστήριξε η 16χρονη

Ακολουθεί διάλογος της ανακρίτριας με τη 16χρονη, η οποία υποστήριξε ότι είχε βάλει αγγελία η ίδια σε συγκεκριμένο σάιτ:

Ανακρίτρια: Ξέρεις για ποιο λόγο έχεις συλληφθεί;

16χρονη : Όχι.

Ανακρίτρια: Γιατί ήσουν στο διαμέρισμα του νεαρού;

16χρονη: Είχα ραντεβού με πελάτη.

Ανακρίτρια: Τι εννοείς πελάτη;

16χρονη: Έχω βάλει αγγελία στο Κ....Σ....com

Ανακρίτρια: Δηλαδή συνευρεθήκατε ερωτικά;

16χρονη: Ναι.

Θεσσαλονίκη: 18χρονη παρότρυνε την ανήλικη να κλείνει ροζ ραντεβού για 200 ευρώ την ώρα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησα πριν δύο χρόνια όταν η 14χρονη τότε μαθήτρια γνώρισε μία γυναίκα, η οποία την παρότρυνε να βάλει ροζ αγγελία εναντί αμοιβής 200€ την ώρα. Στην συνέχεια μοιράζονταν τα χρήματα, ώσπου κάποια στιγμή η ανήλικη άρχισε να δουλεύει μόνη της.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, η 16χρονη είχε καθημερινά ραντεβού με τουλάχιστον 10 άτομα, ενώ έδωσε μία λίστα ανδρών, με τους οποίους συνεβρέθηκε ερωτικά.

Από την πλευρά της, η μητέρα της δήλωσε άγνοια: «Εγώ είμαι πολύτεκνη, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μη στερούνται τα παιδιά μου. Εγώ ήξερα πως έφυγε το πρωί για να πάει στο σχολείο. Δεν είχα ιδέα τι έκανε η κόρη μου».

Η 16χρονη αφεθηκε ελεύθερη, ο νεαρός «πελάτης» της καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.

