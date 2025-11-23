Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το απόγευμα της Κυριακής 23/11/2025 στο Star, ο Αλέξανδρος ήταν ο παίκτης που κατάφερε να φτάσει στην τελική φάση του παιχνιδιού, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον τελικό γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Από αυτά, μόνο τα Α και Π άνοιξαν στη δεύτερη λέξη, ενώ ο Αλέξανδρος με τη σειρά του επέλεξε τα σύμφωνα Ρ, Κ και Ν, ενώ το φωνήεν που διάλεξε ήταν το Ο.
Τροχός της Τύχης: «Συνώνυμα» που μπέρδεψαν και τον παίκτη του τελικού
Ο χρόνος πέρασε, και δυστυχώς ο παίκτης δεν κατάφερε να βρει τα ζητούμενα συνώνυμα του Τροχού της Τύχης, εσύ μήπως μπορείς;
