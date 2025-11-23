Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το απόγευμα της Κυριακής 23/11/2025 στο Star, ο Αλέξανδρος ήταν ο παίκτης που κατάφερε να φτάσει στην τελική φάση του παιχνιδιού, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον τελικό γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Από αυτά, μόνο τα Α και Π άνοιξαν στη δεύτερη λέξη, ενώ ο Αλέξανδρος με τη σειρά του επέλεξε τα σύμφωνα Ρ, Κ και Ν, ενώ το φωνήεν που διάλεξε ήταν το Ο.

Ο χρόνος πέρασε, και δυστυχώς ο παίκτης δεν κατάφερε να βρει τα ζητούμενα συνώνυμα του Τροχού της Τύχης, εσύ μήπως μπορείς;

