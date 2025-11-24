Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από αύριο - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 12:18 Νέα Πέραμος: «Αν μείνω σπίτι θα τον σκοτώσω», έλεγε το θύμα για τον δράστη
24.11.25 , 12:15 Suzuki: Προσφέρει δωρεάν χειμερινό έλεγχο
24.11.25 , 12:13 Τα δάκρυα της Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δε θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα»
24.11.25 , 12:10 Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
24.11.25 , 12:07 Kλέλια Ανδριολάτου: Με cozy street look στο κέντρο της Αθήνας
24.11.25 , 11:51 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
24.11.25 , 11:46 Ντσούνος - Κούτρας: Τα νούμερα τηλεθέασης, η Καινούργιου και ο Μαζωνάκης
24.11.25 , 11:45 Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
24.11.25 , 11:39 Κατερίνα Καινούργιου: «Αν τα παθαίνω αυτά στον 5ο, στον 9ο τι θα παθαίνω;»
24.11.25 , 11:39 Γενέθλια για τον Γεροντιδάκη: Το πάρτι και η τούρτα από την Ντορέττα
24.11.25 , 11:16 Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από αύριο - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια
24.11.25 , 11:05 Shopping Star: Τα catwalks που άφησαν εποχή!
24.11.25 , 10:56 Σοβαρή περιπέτεια υγείας για τον Τσελέντη - Έμεινε 50 μέρες στο νοσοκομείο
24.11.25 , 10:55 Σπυροπούλου: Mε leather look και μπότες Chanel σε έξοδο με τον σύζυγό της
24.11.25 , 10:13 Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Κατερίνα Καινούργιου: «Αν τα παθαίνω αυτά στον 5ο, στον 9ο τι θα παθαίνω;»
Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από αύριο - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα 24/11 - Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα αρχίσουν να «χτυπούν» τη χώρα από αύριο Τρίτη, με τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις περιοχές που μετρούν ήδη τις πληγές τους από τις πρόσφατες καταιγίδες και πλημμύρες

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Για μια ακόμα φορά αναμένονται βροχές. Τα πρώρα χιόνια έπεσαν ήδη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. 

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του στα social media, διαδοχικές κακοκαιρίες θα πλήξουν εδάφη ήδη κορεσμένες από τις πρόσφατες ισχυρές καταιγίδες. 

Συγκεκριμένα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή αναμένονται συνεχόμενες βροχές στα δυτικά, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν προς τις περιοχές της κεντροανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου. 

Την Παρασκευή, καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν τα ανατολικά, ακόμα και τμήματα της Κρήτης, ενώ αναμένεται να «ντυθούν» στα λευκά σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.700 μέτρων. 

Ο μετεωρολόγος έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για νέες πλημμύρες καθώς στα δυτικά το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, εξηγώντας ότι ακόμη και μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν νέες καταστροφές.

Τσατραφύλλιας: «Ενδείξεις για σοβαρή κακοκαιρία με χιόνια και βροχές»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία. 

«Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Ωστόσο από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία.

Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλάδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες , χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.

Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα. Αύριο θα δώσω περισσότερα στοιχεία. Καλή Κυριακή!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Έντονο κρύο και συνθήκες παγετού»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως η Δευτέρα θα ξεκινήσει με έντονο κρύο και συνθήκες παγετού στα βόρεια. Από την Τρίτη αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων, με έμφαση στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια», προσθέτοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν σταδιακή είσοδο της χώρας σε χειμωνιάτικο μοτίβο, όπως είχε προβλεφθεί από τα προγνωστικά συστήματα.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: «Παρασκευή και Σάββατο η κακοκαιρία στην Αττική»

Τέλος ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος ανέφερε πως αύριο, Τρίτη, θα ξεκινήσει μία νέα κακοκαιρία από την δυτική Ελλάδα, όπου θα επηρεαστούν με βροχές και καταιγίδες τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος. 

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από αύριο - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος «η Κέρκυρα φαίνεται πως θα κάνει ρεκόρ συγκέντρωσης βροχής από τότε που κρατάμε στατιστικά, δηλαδή από το 1901».

Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα περάσει και προς τις Κυκλάδες αλλά και νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Την Πέμπτη θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του καιρού ενώ την Παρασκευή η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικότερα. 

Παρασκευή και Σάββατο αναμένεται να πέσουν καταιγίδες και στην Αττική αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και του Αιγαίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top