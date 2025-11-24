Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από αύριο - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα αρχίσουν να «χτυπούν» τη χώρα από αύριο Τρίτη, με τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις περιοχές που μετρούν ήδη τις πληγές τους από τις πρόσφατες καταιγίδες και πλημμύρες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Για μια ακόμα φορά αναμένονται βροχές. Τα πρώρα χιόνια έπεσαν ήδη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του στα social media, διαδοχικές κακοκαιρίες θα πλήξουν εδάφη ήδη κορεσμένες από τις πρόσφατες ισχυρές καταιγίδες.

Συγκεκριμένα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή αναμένονται συνεχόμενες βροχές στα δυτικά, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν προς τις περιοχές της κεντροανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Την Παρασκευή, καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν τα ανατολικά, ακόμα και τμήματα της Κρήτης, ενώ αναμένεται να «ντυθούν» στα λευκά σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.700 μέτρων.

Ο μετεωρολόγος έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για νέες πλημμύρες καθώς στα δυτικά το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, εξηγώντας ότι ακόμη και μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν νέες καταστροφές.

Τσατραφύλλιας: «Ενδείξεις για σοβαρή κακοκαιρία με χιόνια και βροχές»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία.

«Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Ωστόσο από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία.

Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλάδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες , χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.

Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα. Αύριο θα δώσω περισσότερα στοιχεία. Καλή Κυριακή!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Έντονο κρύο και συνθήκες παγετού»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως η Δευτέρα θα ξεκινήσει με έντονο κρύο και συνθήκες παγετού στα βόρεια. Από την Τρίτη αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων, με έμφαση στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια», προσθέτοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν σταδιακή είσοδο της χώρας σε χειμωνιάτικο μοτίβο, όπως είχε προβλεφθεί από τα προγνωστικά συστήματα.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: «Παρασκευή και Σάββατο η κακοκαιρία στην Αττική»

Τέλος ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος ανέφερε πως αύριο, Τρίτη, θα ξεκινήσει μία νέα κακοκαιρία από την δυτική Ελλάδα, όπου θα επηρεαστούν με βροχές και καταιγίδες τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος.

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος «η Κέρκυρα φαίνεται πως θα κάνει ρεκόρ συγκέντρωσης βροχής από τότε που κρατάμε στατιστικά, δηλαδή από το 1901».

Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα περάσει και προς τις Κυκλάδες αλλά και νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Την Πέμπτη θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του καιρού ενώ την Παρασκευή η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικότερα.

Παρασκευή και Σάββατο αναμένεται να πέσουν καταιγίδες και στην Αττική αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και του Αιγαίου.