Σοβαρή περιπέτεια υγείας για τον Τσελέντη - Έμεινε 50 μέρες στο νοσοκομείο

Α. Τσελέντης: «Ο κόσμος πεινάει και λέμε ότι πάει καλά η χώρα» / SKAI (αρχείου)

Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο γνωστός σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης. Σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media, έμεινε για 50 ολόκληρες μέρες στο νοσοκομείο «ακίνητος σε ένα κρεβάτι».

Παρά τη γνωστοποίηση του θέματος υγείας, του ο κ. Τσελέντης δε θέλησε να πει περισσότερα σχετικά με το τι ακριβώς αντιμετώπισε και αρκέστηκε να γράψει κάτω από την ανάρτησή του «προσωπικά δεδομένα, ποτέ δε ρωτάμε».

Παράλληλα, ο Άκης Τσελέντης μέσα από την ανάρτησή του ευχαρίστησε το «έμπειρο και φιλότιμο» ιατρικό προσωπικό και έγραψε επίσης ότι «ο Άδωνις κάτι έκανε, ούτε κουνούπι δε πέταγε».

Τέλος, τόνισε ότι στο πλευρό του βρέθηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος.

Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη στο Facebook

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το καινό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα.

Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου.

Πάντως ο Άδωνης κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε.

Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο.

Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου».