Suzuki: Προσφέρει δωρεάν χειμερινό έλεγχο

Δείτε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Drive ‘N Smile Winter Edition

24.11.25 , 12:15 Suzuki: Προσφέρει δωρεάν χειμερινό έλεγχο
Suzuki: Προσφέρει δωρεάν χειμερινό έλεγχο
Η Suzuki παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα Drive ‘N Smile – Δωρεάν Χειμερινός Έλεγχος, μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που ενισχύει την ασφάλεια και την άνεση των οδηγών ενόψει των απαιτητικών χειμερινών μηνών. Με δωρεάν τεχνικό έλεγχο 12 σημείων και σημαντικές προσφορές σε βασικά προϊόντα συντήρησης και εξοπλισμού, η Suzuki καλεί τους κατόχους των μοντέλων της να προετοιμάσουν το αυτοκίνητό τους για κάθε διαδρομή – από την καθημερινή μετακίνηση έως τις προκλήσεις των χειμερινών εξορμήσεων.

Ο δωρεάν τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους τεχνικούς του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Suzuki και περιλαμβάνει διαγνωστικό έλεγχο ηλεκτρονικών συστημάτων, έλεγχο μπαταρίας, λειτουργίας A/C, φίλτρων, κατάστασης και πίεσης ελαστικών, στάθμης υγρών, φωτισμού, υαλοκαθαριστήρων, καθώς και λεπτομερή οπτικό έλεγχο των συστημάτων ψύξης, διεύθυνσης, ανάρτησης, εξάτμισης, μετάδοσης και φρένων.

Η προσφορά καλύπτει τόσο τα υβριδικά όσο και τα οχήματα Suzuki με συμβατική τεχνολογία.
Με τη μπαταρία να αποτελεί έναν από τους «αδύναμους κρίκους» του χειμώνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν έλεγχο και 25% έκπτωση σε περίπτωση αντικατάστασης με γνήσια μπαταρία Suzuki. Οι οδηγοί που κινούνται συχνά στο οδικό δίκτυο μπορούν επίσης να επωφεληθούν από 25% έκπτωση στις χιονοκουβέρτες, οι οποίες είναι ανθεκτικές, εύκολες στην τοποθέτηση και υποχρεωτικές – όπου απαιτείται – βάσει ΚΟΚ. 

Παράλληλα, με κάθε service προσφέρεται 25% έκπτωση στους γνήσιους υαλοκαθαριστήρες Suzuki, που διασφαλίζουν υψηλή απόδοση ακόμη και σε έντονη βροχή ή χιόνι. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται και με 20% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Suzuki, που καλύπτουν ανάγκες μεταφοράς, προστασίας και εξατομίκευσης του οχήματος, καθώς και 20% έκπτωση στα είδη lifestyle Suzuki, για όσους θέλουν να μεταφέρουν το πνεύμα της μάρκας στην καθημερινότητά τους.


 

SUZUKI
 |
ΔΩΡΕΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DRIVE ‘N SMILE WINTER EDITION
