Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες

Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί της Δευτέρας 24/11. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, από αύριο η δυτική Ελλάδα θα δεχθεί μεγάλο όγκο νερού, με τις βροχοπτώσεις να έχουν ένταση αλλά και διάρκεια. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα διαρκέσει ως το Σάββατο 29/11.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ 

Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.
β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από αύριο - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Καιρός - Γιώργος Τσατραφύλλιας: 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε διάστημα 3-4 ημερών»

«Ισχυρή κακοκαιρία απο Τετάρτη βράδυ τύπου "Π"...

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Αρκετά υετοφόρο θα είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας για τη χώρα μας.

Αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεάστει το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο,τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου "Π" ).

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανα στρέμμα.( 150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών.

Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες (7-8 μποφόρ) , οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m).

Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική.

Για τη συνέχεια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό».

