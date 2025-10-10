«Σκοπός του ήταν να της βγάλει τα μάτια» - Σοκάρει η κακοποίηση της εγκύου

Ο σύντροφός της τη ρώτησε αν είναι δικό του το παιδί

«Σκοπός του ήταν να της βγάλει τα μάτια». Με αυτές τις λέξεις περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τη φρίκη που έζησε η έγκυος που νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με δεκάδες τραύματα από πιρούνι.

Σοκ στην κοινή γνώμη έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μία 39χρονη έγκυο. Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος της επιτέθηκε με πιρούνι, τραυματίζοντάς τη πάνω από 110 φορές σε πρόσωπο και σώμα.

«Πρόκειται για ένα σοκαριστικό περιστατικό. Σοκαριστήκαμε και εμείς, δεν έχουμε ξανά δει κάτι τέτοιο. Η ίδια η γυναίκα είπε ότι ο σύντροφός της την κακοποίησε... Το πρόσωπό της ήταν γεμάτο τρύπες από το πιρούνι. Σκοπός του ήταν να τη βγάλει τα μάτια. Αυτό διαπίστωσαν οι γιατροί», σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον Σκάι. 

Η γυναίκα νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική και ευτυχώς το έμβυο είναι καλά και δε διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, οι γιατροί δίνουν «μάχη» για να σώσουν την όρασή της. Όπως εξήγησε ο κ. Γιαννακός, το ένα μάτι θα χρειαστεί πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί. 

Η 39χρονη δεν πίστευε ποτέ ότι ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της θα την κακοποιούσε με τέτοια βαρβαρότητα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν αρχίσει να τη χτυπά με μανία με το πιρούνι, τη ρώτησε αν το παιδί που κυοφορούσε ήταν δικό του. 

Σε κατάσταση πανικού και στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον μαινόμενο σύζυγό της, η έγκυος βγήκε γυμνή και γεμάτη αίματα στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια από τους γείτονες.

Περαστικοί ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να μένουν έκπληκτοι με αυτό που αντίκρισαν. 

Ο 43χρονος άνδρας συνελήφθη μετά την έκδοση εντάλματος και οδηγήθηκε στον ανακριτή, ενώ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για κακούργημα – βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια για τα αδικήματα: 

  • σωματική βλάβη
  • απειλή και αντίσταση
  • γρονθοκόπησε αστυνομικό
  • συνολικά εφτά φορές συνελήφθη για οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
  • το 2021 τον έπιασαν και πάλι για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

 

ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΑΤΤΙΚΟΝ
 |
ΠΙΡΟΥΝΙ
