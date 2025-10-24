Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη

Ο Αντώνης Ρέμος «συναντά» τον Μίκη Θεοδωράκη σε μια μεγαλειώδη συναυλία με την οποία ολοκληρώνεται το «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη» για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

Η συναυλία υπό τον τίτλο «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στο Christmas Theater και θα αποτελέσει μια μυσταγωγική βραδιά - φόρο τιμής στον Έλληνα συνθέτη.

Συμμετέχουν η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μαργαρίτας Θεοδωράκη και οι ερμηνευτές Apon, Ρένα Μόρφη και Άγγελος Θεοδωράκης.

Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Αντώνης Ρέμος έχουν συναντηθεί μουσικά και στο παρελθόν, τόσο σε συναυλίες της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», όσο και σε επανεκτελέσεις τραγουδιών του δημιουργού, αναπτύσσοντας παράλληλα μια αμοιβαία βαθιά σχέση.

Ο Αντώνης Ρέμος, 20 χρόνια μετά την πρώτη του σύμπραξη με τον Μίκη Θεοδωράκη, θα φέρει στο προσκήνιο τις μνήμες και τα συναισθήματα, σε μια συναυλία που θα μεταλαμπαδεύσει το διαχρονικό και πολυδιάστατο έργο του στις νεότερες γενιές μέσα από μοναδικές εκτελέσεις και ερμηνείες.

Στη συναυλία η Παγκρήτιος Ένωσις θα τιμήσει τον Μίκη Θεοδωράκη με το κρητικό χορευτικό συγκρότημα «Δικταίοι Καστρινοί» και τον χοροδιδάσκαλο Γιώργο Φραγκάκη να χορεύουν συμβολικά ένα εμβληματικό τραγούδι του.



