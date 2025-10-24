Suzuki: Ο νέος τρόπος για να αποκτήσεις μοντέλο της

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συεννοήθηκε με τον πωλητή στα Αραβικά!
24.10.25 , 17:53 Υπογράφηκε η απόφαση για θαλάσσια οικόπεδα νότια Κρήτης - Πελοποννήσου
24.10.25 , 17:51 Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος
24.10.25 , 17:49 Stars System: Πρεμιέρα με την Άση Μπήλιου στο Star!
24.10.25 , 17:31 Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026
24.10.25 , 17:14 Κων. Αργυρός: Δώρισε χρήματα για τα παιδιά στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης
24.10.25 , 17:05 Τι πρέπει να προσέχετε για να ταξιδέψετε ασφαλείς
24.10.25 , 17:03 GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions
24.10.25 , 16:54 Πώς η αλλαγή της ώρας επηρεάζει το σώμα και το μυαλό μας - Οι επιπτώσεις
24.10.25 , 16:51 Στη φυλακή ο 24χρονος που σκότωσε 37χρονο στο Περιστέρι
24.10.25 , 16:33 GNTM: Ο χορός κάτω από τη βροχή και το ατύχημα που «κόβει» την ανάσα
24.10.25 , 16:26 Suzuki: Ο νέος τρόπος για να αποκτήσεις μοντέλο της
24.10.25 , 16:18 Hyundai SANTA FE: Διπλή επιτυχία στα What Car 2025 ? Electric Car Awards
24.10.25 , 16:15 Μακρομαρίδου - Παπατριανταφύλλου: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!
24.10.25 , 15:53 Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα πουλούσαν ξανά σαν καινούρια
Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026
Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Suzuki: Ο νέος τρόπος για να αποκτήσεις μοντέλο της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το μήνυμα «Leasing στα Μέτρα σου», η SUZUKI εισάγει μια νέα εποχή στη μίσθωση αυτοκινήτου, προσφέροντας τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να καθορίσει ο ίδιος το μηνιαίο μίσθωμα, επιλέγοντας τα χιλιόμετρα, την προκαταβολή και τη διάρκεια της μίσθωσης του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία γίνεται απλή, διαφανής και πλήρως προσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες και τον τρόπο ζωής του κάθε πελάτη.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
⦁    Η τακτική συντήρηση και οι επισκευές σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία SUZUKI. 
⦁    Η μικτή ασφάλεια και η οδική βοήθεια. 
⦁    Τα τέλη κυκλοφορίας. 
⦁    Η αλλαγή ελαστικών ανά 40.000 χιλιόμετρα. 
⦁    Η παροχή οχήματος αντικατάστασης σε περίπτωση επισκευής.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε οδηγός γνωρίζει εξαρχής το συνολικό κόστος χρήσης, χωρίς απρόβλεπτες χρεώσεις.Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία SUZUKI, με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και από εξειδικευμένους και άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοπιστία και ασφάλεια του οχήματος.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη αλλαγή ελαστικών διασφαλίζει την κορυφαία οδική συμπεριφορά του οχήματος, ενώ η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και η 24ωρη οδική βοήθεια προσφέρουν απόλυτη σιγουριά και ηρεμία σε κάθε διαδρομή. Σε περίπτωση επισκευής, ο κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει όχημα αντικατάστασης εντός 24 ωρών, διατηρώντας απρόσκοπτα την καθημερινότητά του στις μετακινήσεις.Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας, 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SUZUKI
 |
LEASING ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top