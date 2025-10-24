Στη φυλακή ο 24χρονος που σκότωσε 37χρονο στο Περιστέρι

Τον μαχαίρωσε έξω από νυχτερινό κέντρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Η κυρία Ευαγγελία κέρδισε τους buyers με την ευγένειά της
24.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συεννοήθηκε με τον πωλητή στα Αραβικά!
24.10.25 , 17:53 Υπογράφηκε η απόφαση για θαλάσσια οικόπεδα νότια Κρήτης - Πελοποννήσου
24.10.25 , 17:51 Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος
24.10.25 , 17:49 Stars System: Πρεμιέρα με την Άση Μπήλιου στο Star!
24.10.25 , 17:31 Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026
24.10.25 , 17:14 Κων. Αργυρός: Δώρισε χρήματα για τα παιδιά στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης
24.10.25 , 17:05 Τι πρέπει να προσέχετε για να ταξιδέψετε ασφαλείς
24.10.25 , 17:03 GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions
24.10.25 , 16:54 Πώς η αλλαγή της ώρας επηρεάζει το σώμα και το μυαλό μας - Οι επιπτώσεις
24.10.25 , 16:51 Στη φυλακή ο 24χρονος που σκότωσε 37χρονο στο Περιστέρι
24.10.25 , 16:33 GNTM: Ο χορός κάτω από τη βροχή και το ατύχημα που «κόβει» την ανάσα
24.10.25 , 16:26 Suzuki: Ο νέος τρόπος για να αποκτήσεις μοντέλο της
24.10.25 , 16:18 Hyundai SANTA FE: Διπλή επιτυχία στα What Car 2025 ? Electric Car Awards
24.10.25 , 16:15 Μακρομαρίδου - Παπατριανταφύλλου: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!
Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2025
Στη φυλακή ο 24χρονος που σκότωσε 37χρονο στο Περιστέρι
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη, βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 24χρονος, κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι 37χρονου άνδρα βουλγαρικής καταγωγής, τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ

Ο κατηγορούμενος, που παραδόθηκε στις αρχές την επομένη του εγκλήματος, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

«Τον σκότωσαν» - Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τη δολοφονία στο Μπουρνάζι

Απολογούμενος ο 24χρονος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και πως το επίμαχο βράδυ επεδίωξε να το συναντήσει για να λύσουν τις διαφορές τους. Ωστόσο, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους που οδήγησε «στην κακιά στιγμή».


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top