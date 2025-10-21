Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ

Νεαρός, ο οποίος ανήκει στην ομάδα μεγάλου ονόματος της αθηναϊκής νύχτας

Παραδόθηκε πριν από λίγο ο άνδρας που σκότωσε τον 37χρονο βουλγαρικής υπηκοότητας έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι

Περιστέρι: Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα νεαρό άτομο, το οποίο ανήκει στην ομάδα «μεγάλου» ονόματος της αθηναϊκής νύχτας. Φέρεται να εργάζεται σε ομάδα ασφαλείας άλλου νυχτερινού κέντρου στο Περιστέρι. 

«Τον σκότωσαν» - Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τη δολοφονία στο Μπουρνάζι

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο άνδρες πριν από μερικές εβδομάδες φαίνεται να είχαν έρθει ξανά στα χέρια, με τον 37χρονο Βούλγαρο και άλλα άτομα να χτυπούν το δράστη, ο οποίος δεν ξέχασε το συμβάν.

To κλαμπ στο Μπουρνάζι έξω από το οποίο δολοφονήθηκε ο 37χρονος

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο νεαρός άνδρας που παραδόθηκε ζήτησε από τον 37χρονο να βγει έξω από το κλαμπ για να μιλήσουν. 

Το θύμα βγήκε, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και τελικά ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στην κοιλιά του θύματος. Αμέσως μετά το χτύπημα ο 37χρονος προσπάθησε να πάει προς το κλαμπ για να ζητήσει βοήθεια, αλλά κατέρρευσε λίγα μέτρα πριν την είσοδο. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Για αρκετές ώρες, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Σήμανσης βρισκόταν στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον δράστη.

Ο 37χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν  για σοβαρές υποθέσεις και είχε εκτίσει ποινή στις φυλακές Λάρισας.

 

