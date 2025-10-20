Περιστέρι: Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από γνωστό κλαμπ στο Μπουρνάζι στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμα είναι ένας 37χρονος βουλγαρικής υπηκοότητας. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία πως ο άνδρας βγήκε από το κλαμπ για να συναντήσει ένα άτομο. Όμως η συζήτηση ξέφυγε, οι δύο άνδρες λογομάχησαν και ο άγνωστος άνδρας έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στον 37χρονο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σώσουν, όμως είχε χάσει πολύ αίμα και κατέληξε.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Εξετάζεται αν το θύμα είχε κάποια ποινική εμπλοκή, ενώ συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τον δράστη.

