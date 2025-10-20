Περιστέρι: Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι

Βγήκε να μιλήσει σε κάποιον και τον μαχαίρωσαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 10:23 Βιρτζίνια Τζουφρέ: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός»
20.10.25 , 10:19 Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
20.10.25 , 10:10 Η Ειρήνη Τορνεσάκη στο star.gr: To ελληνικό τραγούδι που διεκδικεί Grammy!
20.10.25 , 10:05 Μαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, η αγένεια & τα follow/unfollow!
20.10.25 , 09:51 Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί
20.10.25 , 09:48 Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της
20.10.25 , 09:44 Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
20.10.25 , 09:19 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της
20.10.25 , 09:18 Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου
20.10.25 , 09:15 Τζένη Θεωνά: Απαθανατίζει τον πατέρα της αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
20.10.25 , 09:09 Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
20.10.25 , 09:03 Καυτές αποκαλύψεις για το ερωτικό τρίγωνο Τζάκι-Ωνάσης-Κάλλας
20.10.25 , 09:01 Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
20.10.25 , 09:00 VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026”
20.10.25 , 08:55 Τούνη: Λιμουζίνα & strip show στο bachelorette της Στέλλας στο Λας Βέγκας
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της
Περιστέρι: Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι
Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της
Η Ειρήνη Τορνεσάκη στο star.gr: To ελληνικό τραγούδι που διεκδικεί Grammy!
Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί
Καυτές αποκαλύψεις για το ερωτικό τρίγωνο Τζάκι-Ωνάσης-Κάλλας
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από γνωστό κλαμπ στο Μπουρνάζι στο Περιστέρι. 

Ανθρωποκτονία ο θάνατος του ιδρυτή της Mango; - Ύποπτος ο γιος του

Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμα είναι ένας 37χρονος βουλγαρικής υπηκοότητας. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία πως ο άνδρας βγήκε από το κλαμπ για να συναντήσει ένα άτομο. Όμως η συζήτηση ξέφυγε, οι δύο άνδρες λογομάχησαν και ο άγνωστος άνδρας έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στον 37χρονο. 

Κύπρος: Δολοφόνησαν τον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σώσουν, όμως είχε χάσει πολύ αίμα και κατέληξε. 

Ιταλία: Δολοφόνησε την 29χρονη σύντροφό του στο μπαλκόνι του σπιτιού της

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Εξετάζεται αν το θύμα είχε κάποια ποινική εμπλοκή, ενώ συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τον δράστη. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top