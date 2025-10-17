Κύπρος: Δολοφόνησαν τον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό

Τον εκτέλεσαν έξω από το σπίτι του

Κοσμος
Κύπρος: Δολοφόνησαν Πρόεδρο Ποδοσφαιρικής Ομάδας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η Κύπρος από την εν ψυχρώ δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος ήταν πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας στη Λεμεσό

Σύμφωνα με του Times of Cyprus, οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν πολύ καλά τις κινήσεις του επιχειρηματία. Το πρωί ένας άνδρας κατέβηκε από ένα βαν, προσέγγισε το αυτοκίνητό του επιχειρηματία και το γάζωσε έξω από το σπίτι του, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. 

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε ξανά στο βαν κι εξαφανίστηκε. 

O Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στη Λεμεσό

O Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στη Λεμεσό

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα είχε τις αισθήσεις του και ο γιος του τον έβαλε στο αυτοκίνητο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Στη διαδρομή όμως, στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Τσιρείο εξέπνευσε, με αποτέλεσμα ο γιος του να πανικοβληθεί, να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προκαλέσει τροχαίο. 

Οι δράστες της δολοφονίας λίγα λεπτά μετά τη διαφυγή τους, θέλησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και γι’ αυτό έβαλαν φωτιά στο βαν. 

Το σημείο που εξέπνευσε ο Σταύρος Δημοσθένους - Times of Cyprus

Το σημείο που εξέπνευσε ο Σταύρος Δημοσθένους - Times of Cyprus

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για επαγγελματίες εκτελεστές, που ανέλαβαν συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό τρίτων. 

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η πιθανότητα ο φόνος να έχει σχέση με την στοιχηματική δραστηριότητα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες καθώς η «Καρμιώτισσα» βρέθηκε αρκετές φορές κάτω από έρευνα για στημένους αγώνες με τη διαβίβαση κόκκινων φακέλων από την UEFA.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο Σταύρος Δημοσθένους παλαιότερα ήταν ιδιοκτήτης νυχτερινών μαγαζιών ενώ αργότερα ξεκίνησε την πολυετή παρουσία του σε ποδοσφαιρικές ομάδες της Λεμεσού.

Το 2015 ανέλαβε τα ηνία του Άρη Λεμεσού. Πέντε χρόνια μετά ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα.

Μία δεκαετία αργότερα ανέλαβε την Προεδρία της ομάδας της Καρμιώτισσας. Μόλις ένα χρόνο μετά το 2021 έδωσε τη σκυτάλη της Προεδρίας στον Λευκορώσο Ντιμίτρι Πούνιν, ωστόσο επέστρεψε ξανά το Νοέμβριο του 2023.

Τον Μάιο του 2025 ο ίδιος είχε δηλώσει ότι παραιτήθηκε από την Προεδρία, αναφέροντας ότι έκανε σκέψεις να διεκδικήσει την Προεδρία της ΚΟΠ κάτι που ωστόσο τελικώς δεν έπραξε.

Είχε δύο γιους και μία κόρη, η οποία του χάρισε το μοναδικό εγγόνι που πρόλαβε να γνωρίσει και στο οποίο είχε τεράστια αδυναμία.

