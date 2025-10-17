Πασίγνωστος παρουσιαστής παντρεύεται τη σύντροφό του

Ένα quiz που προκάλεσε συζητήσεις αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης η εκπομπή «Super Κατερίνα». Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Έλενα Πολυκάρπου, πασίγνωστος παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του, η οποία, μάλιστα, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο της showbiz.

Το αποκλειστικό quiz έβαλε σε σκέψεις τόσο την Κατερίνα Καινούργιου όσο και τους συνεργάτες της, καθώς οι πληροφορίες που δόθηκαν «φωτογραφίζουν» έναν πολύ γνωστό και αγαπητό παρουσιαστή, που έχει γράψει τη δική του πορεία στην τηλεόραση — τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία.

«Μπορεί να γίνει πρώτα η πρόταση γάμου αλλά μπορεί να μάθουμε και κατευθείαν για τον γάμο. Δεν είναι ο Λιάγκας με την Αντωνά. Δεν έχουν παιδί μαζί, αυτός έχει ξαναπαντρευτεί. Η Δάφνη (Μπόκοτα) νομίζω ότι τον ξέρει, έχουν γνωριστεί χρόνια πριν», ανέφερε η Έλενα Πολυκάρπου.

Η Κατερίνα Καινούργιου προσπάθησε να μαντέψει, αποκλείοντας ονόματα όπως ο Γιώργος Λιάγκας, ο Πέτρος Κουσουλός και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ωστόσο το μυστήριο παρέμεινε.

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως έμαθε τελικά το όνομα του παρουσιαστή και δεν έκρυψε τη χαρά της:

«Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί μου είπε το quiz η Έλενα και χάρηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι με τον συγκεκριμένο παρουσιαστή μπορεί να είχαμε διαπληκτιστεί αρκετά στο παρελθόν, αλλά σκεπτόμενη όσα έχουν συμβεί με τα χρόνια, ίσως να μην φταίγαμε εμείς αλλά τρίτοι που μας έβαζαν λόγια. Εγώ τον αγαπάω πολύ μέσα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως ο παρουσιαστής έχει παντρευτεί ξανά στο παρελθόν, γεγονός που κάνει το ενδεχόμενο θρησκευτικού γάμου πιο περίπλοκο:

«Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο, γιατί έχει παντρευτεί αρκετές φορές πριν. Μέχρι εδώ, δεν λέω άλλα. Χάρηκα όμως, με το καλό. Τον αγαπώ μέσα μου. Δεν κρατάω κακία. Θέλω να είναι καλά στην υγεία του πάνω απ’ όλα».

Η συζήτηση αυτή αναζωπύρωσε τα σενάρια για το ποιος μπορεί να είναι ο παρουσιαστής που ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στη ζωή του, με τα social media να παίρνουν «φωτιά» από σχόλια και εικασίες. Το μόνο σίγουρο είναι πως, αν επιβεβαιωθεί η είδηση, θα πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της χρονιάς!