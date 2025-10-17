Τα Φαντάσματα: Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 3

Κάθε Κυριακή στις 21.00 το βράδυ, η σειρά Τα Φαντάσματα επιστρέφει με νέο επεισόδιο, φέρνοντας στο κοινό αστείες, συγκινητικές και απρόβλεπτες στιγμές που έχουν γίνει πλέον αγαπημένες μας συνήθειες.

Η Μαρίνα και ο Χάρης έχουναπρόκλητους επισκέπτες και στην κρεβατοκάμαρά τους, κάτι που δεν αρέσει στη Μαρίνα, καθώς έρχεται σε δύσκολη θέση.

Άντε τώρα να εξηγήσει στη Θεοφανία, το φάντασμα της Παρθένας Αθηναίας, που έζησε την εποχή των Ρωμαίων κατακτητών, ότι δεν πρέπει να επεμβαίνει, όταν οι δυο τους κάνουν «παιχνίδια» στο κρεβάτι.



«Όταν είμαι στο κρεβάτι με τον Χάρη, δεν είναι σωστό να πετάγεσαι και εσύ. Ένα ζευγάρι στο κρεβάτι του κάνει κι άλα πραγματάκια», λέει απευθυνόμενη στη Θεοφανία.

«Κάνουμε κάτι σαν εξάσκηση για όταν θα κάνουμε μωρό. Είναι σαν παιχνιδάκια», της εξηγεί, αλλά η Θεοφανία συνεχίζει να μην πιάνει το νόημα! «Σαν το κυνηγητό, σαν τα αγαλματάκια ακούνητα;», τη ρωτάει!



