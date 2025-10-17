Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε

Σοκάρουν οι εικόνες από βίντεο ασφαλείας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 15:45 Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του – Η ανακοίνωση «βόμβα»
17.10.25 , 15:43 Μπήκαν Στο Σπίτι 90χρονης Και Τη Χτύπησαν Για Να Τη Ληστέψουν
17.10.25 , 15:41 Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
17.10.25 , 15:32 Χαλκίδα: Τι Λέει Η Μητέρα Της Μαθήτριας Που Έπαθε Ηλεκτροπληξία
17.10.25 , 15:26 VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της
17.10.25 , 15:20 «Αγριεύει» ο καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως τη Δευτέρα
17.10.25 , 15:17 GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
17.10.25 , 15:05 Cash or Trash: Για πρώτη φορά ένα ασυνήθιστο αντικείμενο
17.10.25 , 14:58 Όψη Ήλιου - Δία & Nέα Σελήνη: Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο
17.10.25 , 14:58 Aυτά είναι τα έξι χαλαρά ζώδια που δεν «μπλοκάρουν» εύκολα
17.10.25 , 14:51 Φοινικούντα: Αυτή είναι η σκηνή του εγκλήματος - Πού βρισκόταν ο ανιψιός
17.10.25 , 14:42 IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι έγκυος - Δείτε sneak preview
17.10.25 , 14:40 Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
17.10.25 , 14:25 Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες
17.10.25 , 14:24 Ανθρωποκτονία ο θάνατος του ιδρυτή της Mango; - Ύποπτος ο γιος του
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»
Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του – Η ανακοίνωση «βόμβα»
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Τουρκία: Πατέρας Κλωτσούσε Τον Γιο Του Σε Σούπερ Μάρκετ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία από τη συμπεριφορά ενός πατέρα, ο οποίος άρχισε να κλωτσά το 5χρονο παιδί του ενώ βρίσκονταν σε σούπερ μάρκετ στο Εσκί Σεχίρ. 

 

 

Κάμερες ασφαλείας από το κατάστημα έχουν καταγράψει τον βίαιο πατέρα να κλωτσά αρχικά το αγοράκι στην πλάτη και μετά να συνεχίζει να το κλωτσάει μέχρι που έπεσε στο έδαφος. 

Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών

Υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ που εργάζονταν εκείνη την ώρα κι έγιναν μάρτυρες της κακοποίησης του παιδιού, τον σταμάτησαν κι εκείνος αφού ολοκλήρωσε τα ψώνια του αποχώρησε. 

Αυλώνας: Ιδιοκτήτης παιδικού σταθμού φέρεται να κακοποίησε 3χρονο

Το βίντεο κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έγινε viral με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να ξεκινήσει έρευνα και να εκδώσει ένταλμα σύλληψης του πατέρα. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. 

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top