Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε

Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία από τη συμπεριφορά ενός πατέρα, ο οποίος άρχισε να κλωτσά το 5χρονο παιδί του ενώ βρίσκονταν σε σούπερ μάρκετ στο Εσκί Σεχίρ.

Eskişehir'de markette alışveriş yaparken, arkasından gelen bir çocuğun kendisine dokunmasına sinirlenen adam çocuğu darp etti. pic.twitter.com/9cGKAgUPOu — gdh (@gundemedairhs) October 16, 2025

Κάμερες ασφαλείας από το κατάστημα έχουν καταγράψει τον βίαιο πατέρα να κλωτσά αρχικά το αγοράκι στην πλάτη και μετά να συνεχίζει να το κλωτσάει μέχρι που έπεσε στο έδαφος.

Υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ που εργάζονταν εκείνη την ώρα κι έγιναν μάρτυρες της κακοποίησης του παιδιού, τον σταμάτησαν κι εκείνος αφού ολοκλήρωσε τα ψώνια του αποχώρησε.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έγινε viral με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να ξεκινήσει έρευνα και να εκδώσει ένταλμα σύλληψης του πατέρα. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

