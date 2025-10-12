Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών

Νοσηλεύεται στο Παίδων σε σταθερή κατάσταση

Αποσωληνώθηκε το κοριτσάκι  ενός έτους που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων μετά από εισπνοή ναρκωτικών

Αυλώνας: Ιδιοκτήτης παιδικού σταθμού φέρεται να κακοποίησε 3χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και μεταφέρθηκε σε παιδιατρική κλινική. Το παιδί είναι πλέον σταθερό αιμοδυναμικά και σε θέση να αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον.

Tο κοριτσάκι μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην οδό Αχαρνών, μετά από ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα από τη μητέρα του που δεν μπορούσε να το συνεφέρει και το βρήκαν σε άσχημη κατάσταση.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια από την έρευνα, ο 27χρονος πατέρας του, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, φέρεται να παραδέχθηκε ότι κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα από το παιδί του, με αποτέλεσμα να τα εισπνεύσει και να χάσει τις αισθήσεις του. 

Νεκρό βρέφος - Πάτρα: Και 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο

Ο 27χρονος πατέρας συνελήφθη από την αστυνομία. 
 

