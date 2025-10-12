Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους

Το όνομα που επέλεξαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 13:04 Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας
12.10.25 , 12:39 Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
12.10.25 , 12:38 Μάρθα Βούρτση: Η ηλικία, το θέατρο, ο γάμος και η απομόνωση
12.10.25 , 12:26 Τανιμανίδης: «Είναι δύσκολο να καταλάβεις αν την έχεις ψωνίσει»
12.10.25 , 11:54 Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι
12.10.25 , 11:33 Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση - Εντυπωσίασε τους κριτές
12.10.25 , 11:14 Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών
12.10.25 , 10:57 Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι
12.10.25 , 10:40 Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»
12.10.25 , 10:24 Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους
12.10.25 , 10:02 Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»
12.10.25 , 09:57 Γάζα: Τη Δευτέρα ξεκινά η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
12.10.25 , 09:22 Μειώσεις τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα στα σούπε μάρκετ
12.10.25 , 09:05 Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
12.10.25 , 09:03 Όταν 20 Αθηναίοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το«Σωματείο Ταλαιπωρημένων Συζύγων»
Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών
Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας
Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι
Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»
Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»
Μάρθα Βούρτση: Η ηλικία, το θέατρο, ο γάμος και η απομόνωση
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση - Εντυπωσίασε τους κριτές
Πέθανε η Νταϊάν Κίτον στα 79 της χρόνια
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Πάνος Μουζουράκης με τη σύζυγό του Mαριλού Κόζαρη στο Athens Fashion Week
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη είναι τρισευτυχισμένοι, καθώς εδώ και μερικούς μήνες κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Γέννησε η Μαριλού Κόζαρη: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Πάνος Μουζουράκης

Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή που έμαθαν ότι περιμένουν αγοράκι, οι δυο τους αποφάσισαν για το όνομα του μωρού. Kαθώς η κόρη τους πήρε το ονόματά των γονιών του Πάνου Μουζουράκη (Ευελένη), σειρά έχει τώρα έχει η οικογένεια της Μαριλού Κόζαρη, αφού το ζευγάρι αγαπά τις παραδόσεις και θέλει να τιμήσει τα αγαπημένα του πρόσωπα.

μουζουρακης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real Life, ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα της συζύγου του Πάνου Μουζουράκη, δηλαδή Παναγιώτης, ενώ η βάφτιση, θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

«Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν μέσα στη γέννα, ήταν συνέχεια δίπλα στη Μαριλού και την υποστήριζε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ήταν και οι δύο πολύ ήρεμοι, ευτυχισμένοι, περιμένανε με χαρά το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Το μωρό ήρθε αρκετά όμορφα και εύκολα μετά από λίγες ώρες. Ένα υγιέστατο αγοράκι 4 κιλών και 120 γραμμαρίων. Εγώ ήμουν ο γυναικολόγος και στην πρώτη γέννα της Μαριλούς Κόζαρη», είχε πει ο μαιευτήρας- γυναικολόγος, Παναγιώτης Τζώνης στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το δεύτερο μωράκι του ζευγαριού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
 |
ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΟΖΑΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top