Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη είναι τρισευτυχισμένοι, καθώς εδώ και μερικούς μήνες κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή που έμαθαν ότι περιμένουν αγοράκι, οι δυο τους αποφάσισαν για το όνομα του μωρού. Kαθώς η κόρη τους πήρε το ονόματά των γονιών του Πάνου Μουζουράκη (Ευελένη), σειρά έχει τώρα έχει η οικογένεια της Μαριλού Κόζαρη, αφού το ζευγάρι αγαπά τις παραδόσεις και θέλει να τιμήσει τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real Life, ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα της συζύγου του Πάνου Μουζουράκη, δηλαδή Παναγιώτης, ενώ η βάφτιση, θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

«Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν μέσα στη γέννα, ήταν συνέχεια δίπλα στη Μαριλού και την υποστήριζε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ήταν και οι δύο πολύ ήρεμοι, ευτυχισμένοι, περιμένανε με χαρά το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Το μωρό ήρθε αρκετά όμορφα και εύκολα μετά από λίγες ώρες. Ένα υγιέστατο αγοράκι 4 κιλών και 120 γραμμαρίων. Εγώ ήμουν ο γυναικολόγος και στην πρώτη γέννα της Μαριλούς Κόζαρη», είχε πει ο μαιευτήρας- γυναικολόγος, Παναγιώτης Τζώνης στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το δεύτερο μωράκι του ζευγαριού.