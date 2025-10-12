Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Πρωταγωνιστούν η εμφάνιση, οι επιδόσεις και η τεχνολογία

Τest Drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι άνθρωποι της Βαυαρικής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν ησυχάζουν ποτέ. Ανανέωσαν την σειρά 2 Gran Coupe με βασική φιλοσοφία την μετάβαση στην προσθιοκίνητη αρχιτεκτονική UKL-2, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί  μια νέα εποχή για την πιο μικρή τετράθυρη μπερλίνα της BMW.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντής επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής  αντιπροσωπείας του BMW Group, μας παραχώρησε για δοκιμή την νέα BMW 2 με την ήπια υβριδική τεχνολογία και τους 170 «ζωντανούς»ίππους

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Η όμορφη μπερλίνα με το ξεχωριστό στυλ.

Η BMW είναι μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία φημίζεται για τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων της. Από αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και η BMW 2 Gran Coupe. Από όποια πλευρά και αν την κοιτάξεις σου αρέσει.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Μπροστα η φαρδιά πιο χαμηλωμένη μάσκα που βρίσκεται κάτω από τους προβολείς, υιοθετεί μια καινοτόμο δομή με κάθετες και διαγώνιες μπάρες στο εσωτερικό της. Δένει αρμονικά με τους στάνταρ προβολείς LED οι οποίοι περιλαμβάνουν κάθετα στοιχεία για τα φώτα ημέρας και τα φλας.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας υπήρχαν οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED με αντιθαμβωτική δέσμη μεγάλης σκάλας, με πρόσθετη λειτουργία φωτισμού στροφών και μπλε ένθετα. Ουσιαστική η Σειρά 2 Gran Coupe μπροστά είναι ίδια με τη νέα Σειρά 1 τουλάχιστον μέχρι την μεσαία κολόνα. 

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Από εκίνο το σημείο και μετά η γραμμή της οροφής....

ακολουθεί μια κεκλιμένη κλίση προσίδοντας την εμφάνιση ενός τετράθυρου coupe αυτοκινήτου. Η πλαϊνή όψη καθορίζεται από το μακρύ καπό, τους κοντούς προβόλους .Ένα έντονο «βαθούλωμα», καθώς το μάτι μεταβαίνει στο πίσω μέρος του αμαξώματος, τονίζει το αθλητικά διαμορφωμένο τμήμα των ώμων.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Στο πίσω μέρος του επιμηκυμένου πλαϊνού παραθύρου, ένας διακριτικός ανάγλυφος αριθμός 2 τονίζει το σχεδιαστικό στοιχείο Hofmeister kink (η γωνία που σχηματίζει το πίσω παράθυρο στην κολόνα C). Ξεχωριστή και όμορφη επιλογή είναι ότι οι πόρτες δεν διαθέτουν πλαίσιο κάτι που δίνει ακόμη περισσότερους πόντους στον σπορ χαρακτήρα της. 

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν ...
τα εντυπωσιακά, επίπεδα φωτιστικά σώματα και οι ενσωματωμένες απολήξεις εξαγωγής οι οποίες δεν είναι ορατές με εξαίρεση την BMW M235 xDrive Gran Coupé. Στο πίσω μέρος, ξεχωρίζουν τα «σκαλωτά» στην σχεδίαση  φωτιστικά σώματα τεχνολογίας, τα οποία παραπέμπουν καθαρά σε αυτά της Σειράς 1. Τελειώνοντας την περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης του αυτοκινήτου να τονίσουμε ότι το πακέτο Μ του μοντέλου της δοκιμής μας την κάνουν ακόμη πιο επιθετική.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Οι προφυλακτήρες έχουν δυναμική σχεδίαση. Ειδικά ο πίσω έχει λεπτομέρεις στους διαχύτες που κρύβουν τις απολήξεις των εξατμίσεων. Στην σπορ εμφάνιση συμβάλλει μια διακριτική αεροτομή στο τελείωμα του πορτμπαγκάζ.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Η νέα έκδοση της BMW Σειράς 2 Gran Coupé έχει μεγαλύτερο μήκος κατά 20 mm φτάνοντας τα 4.546 mm, ενώ το μεταξόνιο είναι 2.670 mm. Το πλάτος του οχήματος είναι 1.800 mm και το ύψος έχει αυξηθεί κατά 25 mm αγγίζοντας τα 1.445 mm.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Το εσωτερικό που σε...«φτιάχνει»

Περνώντας στο εσωτερικό δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην υποδειγματική ποιότητα κατασκευής με την εξαιρετική συναρμογή.Στην έκδοση M υπάρχουν λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν την διαφορά όπως είναι οι ραφές στο λιτό ταμπλό και το πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Στο ταμπλό κυριαρχεί η τεχνολογία με την  μεγάλη κοίλη οθόνη BMW Curved Display, στην οποία ενσωματώνονται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών με τις παραμετροποιήσεις και η κεντρική οθόνη του συστηματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των 10,7 ιντσών .

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Το head-up display έκανε ακόμη πιο εύκολη και ασφαλή την οδήγηση.Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό ειδικά την νύχτα με τον διαφοροποιημένο ατμοσφαιρικό φωτισμό ο οποίος συμβάλλει και αυτός στην εμφάνιση μιας προηγμένης τεχνολογίας. 

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Η υψηλή τεχνολογία εμφανίζεται...

και στο BMW iDrive που βασίζεται στο BMW Operating System. Το QuickSelect επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε όλες τις κύριες λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται μετάβαση σε υπομενού ενώ ο χειρισμός γίνεται μέσω αφής, φωνητικών εντολών και πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών στο όμορφο σπορ τιμόνι δερμάτινο τιμόνι M, επίσης νέας σχεδίασης.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Αυτό αποτελεί μέρος του πακέτου M Sport και διαθέτει paddles για χειροκίνητες αλλαγές σχέσεων. Ένας κεντρικός αερόσακος μεταξύ οδηγού και συνοδηγού συμβάλλει τώρα στη βελτιστοποιημένη προστασία των επιβατών.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
 Οι αναβαθμίσεις BMW ConnectedDrive σας επιτρέπουν...

να προσθέσετε επιλεγμένες λειτουργίες του οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το νέο BMW Digital Premium είναι επίσης διαθέσιμο  από το BMW ConnectedDrive Store. πρεοσφέροντας  μουσική, video streaming, ειδήσεις και παιχνίδια.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Πρόσθετες λειτουργίες My Modes, αλλά και προηγμένες λειτουργίες πλοήγησης, όπως Satellite View και 3D απεικόνιση κτιρίων, καθώς και το νέο Curve-Ahead View σε συνδυασμό με το BMW Head-Up Display.Οι απομακρυσμένες αναβαθμίσεις λογισμικού επιτρέπουν τη δωρεάν  «over the air» λήψη βελτιώσεων ποιότητας και πρόσθετων λειτουργιών στο όχημα.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Η ενσωμάτωση smartphone με Apple CarPlay και Android Auto διατίθεται στάνταρ στη νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé. Η διευρυμένη γκάμα βασικού εξοπλισμού της νέας BMW Σειρά 2 Gran Coupé περιλαμβάνει επίσης το BMW Live Cockpit Plus με το σύστημα πλοήγησης BMW Maps που βασίζεται στο cloud.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Νέα πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού επιτρέπουν τη στοχευμένη εξατομίκευση. Για παράδειγμα, το πακέτο Innovation περιλαμβάνει το BMW Live Cockpit Professional με BMW Head-Up Display και Augmented View στην οθόνη ελέγχου, καθώς και Parking Assistant Plus.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται...

το Driving Assistant με προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, Lane Departure Warning, προειδοποίηση εξόδου και Speed Limit Info, καθώς και Parking Assistant με Reversing Assistant.Ξεχωρίζουν ακόμη  η λειτουργία Steering & Lane Control Assistant, το αυτόματο Speed Limit Assist και ο έλεγχος ταχύτητας διαδρομής κατά τη χρήση του Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go. 

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Οι χώροι είναι άνετοι για...
τέσσερεις επιβάτες ενώ πρέπει να σταθούμε ή μάλλον να καθίσουμε στην θέση του οδηγού η οποία σε αγκαλιάζει και ουσιαστικά σε βάζει μέσα σε αυτή και δεν σε τοποθετεί από πάνω, όπως γίνεται σε άλλα αυτοκίνητα. Οι δερμάτινες επενδύσεις τονίζουν τον πολυτελή χαρακτήρα της «μπέμπας».

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Το τιμόνι αποτελεί προέκταση των χεριών σου, με ότι αυτό σημαίνει στον τομέα ελέγχου του αυτοκινήτου. Την ίδια αίσθηση έχουν και οι πίσω επιβάτες οι οποίοι μόνο αν ξεπερνούν τα 1,80 μ. δείχνουν να ενοχλούνται από την κεκλιμένη κλίση της οροφής.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Στο αυτοκίνητο της δοκιμής  μας υπήρχε πανοραμική ανοιγόμενη συρόμενη οροφή. Η εργονομία και η πρακτικότητα αντικατοπτρίζεται στον αριθμό θηκών για τα μικροαντικείμενα, στις ποτηροθήκες και σε άλλα σημεία. 

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Όοσν αφορά τον χώρο αποσκευών...

η χωρητικότητα είναι στα 360 λίτρα νούμερο στην μέση της κατηγορίας και οφείλεται στην ύπαρξη της μπαταρίας 48V του mild hybrid συστήματος η οποία βρίσκεται κάτω από το δάπεδο.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Πάμε τώρα στην «καρδιά» της νέας  νέας BMW 2 Gran Coupe...

η οποία έχει ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Aποτελείται από έναν προηγμένο  τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα των 1.5 λίτρων με απόδοση 156 ίππους και ροπή στρέψης 240 Nm.Το μοτέρ διαθέτει σύστημα VALVETRONIC αλλά και Double VANOS με μεταβλητό χρονισμό στις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε γραμμική απόδοση στο πάτημα του γκαζιού και σε όλη την κλίμακα των στροφών μέχρι τα «κόκκινα». Αρωγός στον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα είναι ένας  ηλεκτροκινητήρας ο οποίος αποδίδει 20 ίππους και 55 Nm ροπής από το...μηδέν έτσι δεν έχεις πολύτως καμμία υστέρηση όταν ξεκινάς και ανεβάζεις ταχύτητα. Η συνολική απόδοση του μοτέρ ειναι 170 ίπποι με την συνδυαστική ροπή να αγγίζει τα 280 Nm.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Η κίνηση μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός 7τάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη (Steptronic) της Getrag. Επιπλέον έχεις την δυνατότητα να αλλάζεις χειροκίνητα τις σχέσεις μέσω των paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι στα οποία συναντάς και μια επιιπλέον λειτουργία. 

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Πατώντας παρατεταμένα το αριστερό «αυτάκι»...

μπαίνει αυτόματα το πρόγραμμα Sport Mode για 10 δευτερόλεπτα, κατεβάζοντας στην χαμηλότερη σχέση και με απώτερο σκοπό την καλύτερη επιτάχυνση σε μια δύσκολη προσπέραση. Όσον αφορά τις επιδόσεις στο πάτημα του δεξιού πεντάλ τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα στα 230 χιλιόμετρα, τιμές διόλου ευκαταφρόνητες για ένα μοντέλο της κατηγορίας του .

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Όσον αφορά την μέση κατανάλωση στο οικονομικό πρόγραμμα ιοδήγησης  δεν ξεπέρασε τα 6,8 λίτρα ανά 100 χλμ. επιλέγοντας το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης. Με ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση του δεξιού πεντάλ μπορείς να την κατεβάσεις ακόμη και στα 4 με 4,5 λίτρα. Τώρα αν το «πλακώσεις» και στο σπορ πρόγραμμα οδήγησης η κατανάλωση ανεβάινει στα 8 με 8,5 λίτρα ανά 100 χλμ. Εκπομπές CO2; 119,0 γρμ./χλμ.(WLTP)

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Η οδική συμπεριφορά είναι...

εντυπωσιακή ειδικά για μοντέλο της κατηγορίας. Η διάταξη των αναρτήσεων είναι γόνατα MacPherson μπροστά και πολλαπλοί συνδεσμοι πίσω. Στο μοντέλο της δοκιμής μας υπήρχε η έκδοση M Sport η οποία το κατεβάζει κατά 8 mm πιο κοντά στο έδαφος, με αυξημένο κάμπερ στον εμπρός άξονα .

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Αποτέλεσμα ακόμη και στις πιο κλειστές καμπές του δρόμου να έχει ελάχιστες κλίσεις, επιτρέποντας σου να ανεβάζεις ρυθμούς. Το σύστημα διεύθυνσης δίνει εξαιρετική πληροφόρηση κια βάρος, κάνοντας το αυτοκίνητο να ακολουθεί με ακρίβεια την γραμμή που του χαράζεις και όταν υπερβάλλιες και έρθει η υποστροφή τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού επαναφέρουν την BMW 220 Gran Coupé στην πορεία της .

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Τα επίπεδα πρόσφυσης είναι υψηλά χάρη και στις 18άρες ζάντες αλουμινίου της έκδοσης M Sport. Τα ρφρένα που διαθέτουν μπρος και πίσω δίσκους ακινητοποιύν την «μπέμπα» με υποδειγματικό τρόπο. 

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
Σε τελική ανάλυση ξεκινώντας από την βασική έκδοση...
η BMW 220 Gran Coupé είναι προσαντολισμένη στην καθημερινή ασφαλή μετακίνηση με την τεχνολογία να είναι σε υψηλά επίπεδα. Το ήπια  υβριδκό μοτέρ προσφέρει ιπποδύναμη 170 ίππων με αυτόματο κιβώτιο, επιδόσεις και οικονομία καυσίμου.

Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι

Ο εξοπλισμός άνεσης και ασφαλείας είναι πληρέστατος ενώ όπως μας έχει συνηθίσει η BMW είναι εμφανέστατη η υψηλή ποιότητα κατασκευής.  Αγοράζεις όμως και όνομα και κύρος. Για να την αποκτήσετε χρειάζεστε για την έκδοση BMW 220 Gran Coupé από 33.850 ευρώ. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

