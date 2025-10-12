Τανιμανίδης: «Είναι δύσκολο να καταλάβεις αν την έχεις ψωνίσει»

Ο παρουσιαστής μίλησε για τη διαρκή ανάγκη να κυνηγά το επόμενο βήμα

Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
Για την πορεία του στην τηλεόραση, τη διαρκή ανάγκη να κυνηγά το επόμενο βήμα, τις επιχειρηματικές του αναζητήσεις και τον τρόπο που αντιμετώπισε την επιτυχία του όλα αυτά τα χρόνια μίλησε στη νέα του συνέντευξη ο Σάκης Τανιμανίδης.

Ο γνωστός παρουσιαστής ήταν καλεσμένος στο YouTube κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού και όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει «ψωνιστεί» με όσα έχει καταφέρει, εκείνος απάντησε με το χέρι στην καρδιά:

«Είναι δύσκολο να καταλάβει ο ίδιος ο άνθρωπος αν την έχει ψωνίσει ή όχι. Συνήθως θα πρέπει να το πουν οι γύρω του. Νομίζω και πιστεύω ότι δεν είχα το χρόνο για να την ψωνίσω. Με την επιχειρηματική οδό μπήκα μέσα στην τηλεόραση. Εγώ διαρκώς κοιτούσα και κοιτάω το επόμενο πρότζεκτ, την επόμενη εξέλιξη. Ποτέ δεν είχα το χρόνο και τη διάθεση απλά να κάτσω και να πω: “Δείτε τι κατάφερα και τι έκανα”. Ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος, το οποίο είναι και καλό και κακό, by the way».

Στη συνέχεια εξήγησε πως, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει τη σημασία της ηρεμίας στη ζωή και της αυτοεκτίμησης, ο ίδιος δεν μπορεί να μείνει στάσιμος:

«Είναι καλό στη ζωή να έχουμε το χρόνο, το μυαλό και την ηρεμία να κάτσουμε και να πούμε: “Ναι ρε παιδί μου! Τι ωραία που είμαι”. Εγώ δεν την έχω αυτήν την ηρεμία. Διαρκώς σκέφτομαι το επόμενο βήμα, το επόμενο πρότζεκτ. Οπότε πάντα κυνηγούσα κάτι, μου αρέσει το παιχνίδι, το κυνήγι. Το κυνήγι της δημιουργίας».

Ανατρέχοντας στις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας του, ο Σάκης Τανιμανίδης θυμήθηκε το 2013 και το κλείσιμο της ΕΡΤ, γεγονός που, όπως είπε, ότι του άλλαξε τη ζωή: «Αυτή η δύσκολη στιγμή ήταν ότι καλύτερο μου συνέβη ποτέ, γιατί ακριβώς, επειδή ο Σαμαράς έκλεισε την ΕΡΤ, εγώ ζορίστηκα, έψαξα να βρω εναλλακτικές κι έτσι πήγα στον Alpha. Μετά, το World Party έγινε η επιτυχία που έγινε και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
