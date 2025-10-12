Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος επέστρεψε από την Αμερική που πήγε για να βρεθεί κοντά στην κόρη του Αμαλία Κωστοπούλου και μίλησε για τον γάμο της με τον αγαπημένο της, Tζέικ on air.

Ο πρώην εκδότης μοιράστηκε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» όλες τις λεπτομέρειες, λέγοντας πως το ζευγάρι την ώρα του πολιτικού γάμου δεν ήθελε συγγενείς και φίλους. Ήθελαν να είναι οι δυο τους. Φυσικά, ωστόσο είχαν περάσει αρκετό χρόνο νωρίτερα με τα αγαπημένα του πρόσωπα και τις δύο οικογένειες.

«Δε θέλανε και τους γονείς πολύ πολύ, καλά κάνουν, έτσι έκανα κι εγώ. Πήγαν οι δυο τους στον γάμο. Την ώρα εκείνη παραλίγο να χάσω το αεροπλάνο γιατί με πήγαινε η κόρη μου στο αεροδρόμιο. Ήθελαν στον γάμο να είναι οι δυο τους, δεν θέλανε άλλον», είπε στον τηλεοπτικό αέρα του ANT1 ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 2026 θα γίνει ο θρησκευτικός τους γάμος στην Ελλάδα.

«Πήγα και άλλαξα το εισιτήριο να φύγω νωρίτερα γιατί αισθανόμουν τύψεις να μην λείψω και κόστισε να ξέρεις…» συμπλήρωσε για την επιστροφή του στην Αθήνα ο Πέτρος Κωστόπουλος.