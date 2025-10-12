Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»

«Ήθελαν στον γάμο να είναι οι δυο τους»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 10:57 Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι
12.10.25 , 10:24 Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους
12.10.25 , 10:02 Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»
12.10.25 , 09:57 Γάζα: Τη Δευτέρα ξεκινά η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
12.10.25 , 09:22 Μειώσεις τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα στα σούπε μάρκετ
12.10.25 , 09:05 Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
12.10.25 , 09:03 Όταν 20 Αθηναίοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το«Σωματείο Ταλαιπωρημένων Συζύγων»
12.10.25 , 08:47 Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα
12.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Οκτωβρίου
11.10.25 , 23:41 Έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού από εμπρηστικό μηχανισμό
11.10.25 , 23:34 Σαρκοζί: Αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν μπει στη φυλακή
11.10.25 , 23:24 Πώς 10χρονη ηρωίδα έσωσε τον αδελφό της από πνιγμό στο Τέξας
11.10.25 , 22:20 Πέθανε η Νταϊάν Κίτον στα 79 της χρόνια
11.10.25 , 22:02 Θάνατος 27χρονου στρατιώτη στο 424: Ο πατέρας ζητά δικαιοσύνη
11.10.25 , 21:24 Τρίπολη: Μάχη για την όραση του 12χρονου μετά τις μαχαιριές του συμμαθητή
Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Όταν 20 Αθηναίοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το«Σωματείο Ταλαιπωρημένων Συζύγων»
Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι
Στην Ευελπίδων ο 43χρονος γνωστός ηθοποιός - Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πέτρος Κωστόπουλος επέστρεψε από την Αμερική που πήγε για να βρεθεί κοντά στην κόρη του Αμαλία Κωστοπούλου και μίλησε για τον γάμο της με τον αγαπημένο της, Tζέικ on air.

Ο πρώην εκδότης μοιράστηκε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» όλες τις λεπτομέρειες, λέγοντας πως το ζευγάρι την ώρα του πολιτικού γάμου δεν ήθελε συγγενείς και φίλους. Ήθελαν να είναι οι δυο τους. Φυσικά, ωστόσο είχαν περάσει αρκετό χρόνο νωρίτερα με τα αγαπημένα του πρόσωπα και τις δύο οικογένειες.

Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!

«Δε θέλανε και τους γονείς πολύ πολύ, καλά κάνουν, έτσι έκανα κι εγώ. Πήγαν οι δυο τους στον γάμο. Την ώρα εκείνη παραλίγο να χάσω το αεροπλάνο γιατί με πήγαινε η κόρη μου στο αεροδρόμιο. Ήθελαν στον γάμο να είναι οι δυο τους, δεν θέλανε άλλον», είπε στον τηλεοπτικό αέρα του ANT1 ο Πέτρος Κωστόπουλος. 

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 2026 θα γίνει ο θρησκευτικός τους γάμος στην Ελλάδα. 

κωστοπουλου

«Πήγα και άλλαξα το εισιτήριο να φύγω νωρίτερα γιατί αισθανόμουν τύψεις να μην λείψω και κόστισε να ξέρεις…» συμπλήρωσε για την επιστροφή του στην Αθήνα ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top