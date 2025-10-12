Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση - Εντυπωσίασε τους κριτές

Η Δέσποινα Πανούση πήγε στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα με «απόφαση καρδιάς»

Ακούστε το άρθρο

Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση τραγούδησε στο «The Voice» και εντυπωσίασε του κριτές! Συγκεκριμένα, το 16χρονο κορίτσι εμφανίστηκε στη σκηνή του μουσικού σόου το Σάββατο (11/10).

Όταν τελείωσε το τραγούδι της και παρουσιάστηκε στους τέσσερις κριτές του «The Voice», συστήθηκε ως Δέσποινα Πανούση, με τον Χρήστο Μάστορα να την ρωτά μεταξύ σοβαρού και αστείου, «του γνωστού;», υπονοώντας τον Τζίμη Πανούση. Εκείνη τότε απάντησε «ναι», εξηγώντας ότι ο γνωστός τραγουδιστής είναι ο θείος της.

The voice

Αμέσως όλοι οι κριτές «τινάχθηκαν» από τις θέσεις τους και ο frontman των Melisses τη ρώτησε αν κάνει πλάκα και μετά προτεινε να τραγουδήσουν όλοι μαζί το «Νεοέλληνες».

Στη συνέχεια η Δέσποινα Πανούση εξομολογήθηκε: «Ξέρω ελάχιστα ελληνικά τραγούδια. Μου αρέσει Κριστίνα Αγκιλέρα, Μπίλι Άιλις, ήμουν σε μια μπάντα ροκ πριν από έναν χρόνο».

Τελικά η 16χρονη είπε για την επιλογή ομάδας και κόουτς: «Μετά από πολλή σκέψη η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα» με τον Πάνο Μουζουράκη να την ρωτάει «ο εγκέφαλός σου;» και τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «παιδί μου δεν ξέρει τίποτα αυτός».

ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
 |
THE VOICE
Back to Top