Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι

Πιάστηκαν στα πράσα να ανταλλάσσουν καυτά φιλιά σε γιοτ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 13:04 Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας
12.10.25 , 12:39 Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
12.10.25 , 12:38 Μάρθα Βούρτση: Η ηλικία, το θέατρο, ο γάμος και η απομόνωση
12.10.25 , 12:26 Τανιμανίδης: «Είναι δύσκολο να καταλάβεις αν την έχεις ψωνίσει»
12.10.25 , 11:54 Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι
12.10.25 , 11:33 Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση - Εντυπωσίασε τους κριτές
12.10.25 , 11:14 Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών
12.10.25 , 10:57 Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι
12.10.25 , 10:40 Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»
12.10.25 , 10:24 Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους
12.10.25 , 10:02 Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»
12.10.25 , 09:57 Γάζα: Τη Δευτέρα ξεκινά η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
12.10.25 , 09:22 Μειώσεις τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα στα σούπε μάρκετ
12.10.25 , 09:05 Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW 220 Gran Coupe 170 ίπποι
12.10.25 , 09:03 Όταν 20 Αθηναίοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το«Σωματείο Ταλαιπωρημένων Συζύγων»
Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών
Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας
Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Κωστόπουλος για την κόρη του Αμαλία: «Πήγαν οι δυο τους στον γάμο»
Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Μουζουράκης - Κόζαρη: Πότε θα γίνει η βάφτιση του γιου τους
Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέλος το κρυφτό για την Κέιτι Πέρι και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Οι φήμες ότι οι δυο τους εδώ και κάποιους μήνες είναι ζευγάρι επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τρανταχτό τρόπο, αφού τους «τσάκωσαν» να ανταλλάσσουν καυτά φιλιά πάνω στο πολυτελές γιοτ της τραγουδίστριας. 

Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail, φαίνεται η Κέιτι Πέρι, να φορά ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό στο κατάστρωμα του Caravelle και να φιλά παθιασμένα τον Τζάστιν Τριντό, ο οποίος φορά μόνο ένα παντελόνι τζιν και είναι γυμνός από τη μέση και πάνω. 

 

 

Σε άλλη φωτογραφία, ο Τριντό αγκαλιάζει τρυφερά την Κέιτι με τα φλας να παίρνουν φωτιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι καυτές φωτογραφίες τραβήχτηκαν στην ακτή της Σάντα Μπάρμπαρα στα τέλη Σεπτεμβρίου από τουρίστα που έτυχε να περάσει δίπλα από το γιοτ της τραγουδίστριας με τουριστικό σκάφος. 

katy Perry

«Το γιοτ αγκυροβόλησε δίπλα σε ένα μικρό σκάφος παρατήρησης φαλαινών και στη συνέχεια η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό άρχισαν να φιλιούνται», είπε ένας μάρτυρας των τρυφερών ενσταντανέ στη Daily Mail. 

Στις φωτογραφίες μάλιστα φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά να μην μπορεί να πάρει τα χέρια του από την Κέιτι Πέρι και η ατμόσφαιρα δείχνει να έχει πάρει φωτιά. 

Justin Trudeu

«Δεν κατάλαβα ποια ήταν στην αρχή μέχρι που είδα το τατουάζ στο μπράτσο του Τριντό και κατάλαβα αμέσως ότι ήταν εκείνος», είπε ένας ακόμα τουρίστας που ήταν μάρτυρας των ερωτικών περιπτύξεων του ζευγαριού. 

Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιο της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όταν το ζευγάρι εθεάθη σε ρομαντικό δείπνο στο Μόντρεαλ. 

 

 

Επίσης τους «έπιασαν» να κάνουν βόλτες στο Πάρκο Mount Royal, κατά τη διάρκεια της sold out περιοδείας της Πέρι στον Καναδά. 

Τον Αύγουστο πηγή είχε αναφέρει στη Daily Mail πως η σχέση των δύο είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος και των δύο, αλλά και γιατί δεν ήταν έτοιμοι να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους. 

 

 

«Εκείνη είναι απασχολημένη, εκείνος είναι απασχολημένος… Συμβαίνουν πολλά στη ζωή τους και η πρώτη σπιρτάδα έχει κάπως σβήσει. Δεν συμβαίνει κάτι αρνητικό, απλά δεν είναι σε συνεχή επικοινωνία, όπως ήταν τον Ιούλιο. Αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, αλλά προς το παρόν η κατάσταση είναι αυτή. Έχουν παγώσει λιγάκι», είπε άνθρωπος που γνώριζε για το ειδύλλιο. 

Τόσο η Κέιτι Πέρι, όσο και ο Τζάστιν Τριντό είναι διαζευγμένοι. Η Πέρι χώρισε από τον Ορλάντο Μπλουμ τον περασμένο Ιούνιο μετά από σχεδόν δέκα χρόνια που ήταν μαζί. Οι δυο τους έχουν μία κόρη, την Ντέιζι Ντοβ που είναι πέντε ετών. 

Από την άλλη, ο Τζάστιν Τριντό χώρισε από τη σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ το 2023 μετά από 18 χρόνια σχέσης. Το πρώην ζευγάρι έχει τρία παιδιά, τον 17χρονο Ξαβιέρ, τη 16χρονη Έλα Γκρέις και τον 11χρονο Έιντριεν. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΙΤΙ ΠΕΡΙ
 |
ΤΖΑΣΤΙΝ ΤΡΙΝΤΟ
 |
ΦΙΛΙΑ
 |
ΣΧΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top