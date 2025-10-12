Είναι επίσημο! Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι

Τέλος το κρυφτό για την Κέιτι Πέρι και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Οι φήμες ότι οι δυο τους εδώ και κάποιους μήνες είναι ζευγάρι επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τρανταχτό τρόπο, αφού τους «τσάκωσαν» να ανταλλάσσουν καυτά φιλιά πάνω στο πολυτελές γιοτ της τραγουδίστριας.

Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail, φαίνεται η Κέιτι Πέρι, να φορά ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό στο κατάστρωμα του Caravelle και να φιλά παθιασμένα τον Τζάστιν Τριντό, ο οποίος φορά μόνο ένα παντελόνι τζιν και είναι γυμνός από τη μέση και πάνω.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025

Σε άλλη φωτογραφία, ο Τριντό αγκαλιάζει τρυφερά την Κέιτι με τα φλας να παίρνουν φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι καυτές φωτογραφίες τραβήχτηκαν στην ακτή της Σάντα Μπάρμπαρα στα τέλη Σεπτεμβρίου από τουρίστα που έτυχε να περάσει δίπλα από το γιοτ της τραγουδίστριας με τουριστικό σκάφος.

«Το γιοτ αγκυροβόλησε δίπλα σε ένα μικρό σκάφος παρατήρησης φαλαινών και στη συνέχεια η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό άρχισαν να φιλιούνται», είπε ένας μάρτυρας των τρυφερών ενσταντανέ στη Daily Mail.

Στις φωτογραφίες μάλιστα φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά να μην μπορεί να πάρει τα χέρια του από την Κέιτι Πέρι και η ατμόσφαιρα δείχνει να έχει πάρει φωτιά.

«Δεν κατάλαβα ποια ήταν στην αρχή μέχρι που είδα το τατουάζ στο μπράτσο του Τριντό και κατάλαβα αμέσως ότι ήταν εκείνος», είπε ένας ακόμα τουρίστας που ήταν μάρτυρας των ερωτικών περιπτύξεων του ζευγαριού.

Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιο της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όταν το ζευγάρι εθεάθη σε ρομαντικό δείπνο στο Μόντρεαλ.

Επίσης τους «έπιασαν» να κάνουν βόλτες στο Πάρκο Mount Royal, κατά τη διάρκεια της sold out περιοδείας της Πέρι στον Καναδά.

Τον Αύγουστο πηγή είχε αναφέρει στη Daily Mail πως η σχέση των δύο είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος και των δύο, αλλά και γιατί δεν ήταν έτοιμοι να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους.

«Εκείνη είναι απασχολημένη, εκείνος είναι απασχολημένος… Συμβαίνουν πολλά στη ζωή τους και η πρώτη σπιρτάδα έχει κάπως σβήσει. Δεν συμβαίνει κάτι αρνητικό, απλά δεν είναι σε συνεχή επικοινωνία, όπως ήταν τον Ιούλιο. Αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, αλλά προς το παρόν η κατάσταση είναι αυτή. Έχουν παγώσει λιγάκι», είπε άνθρωπος που γνώριζε για το ειδύλλιο.

Τόσο η Κέιτι Πέρι, όσο και ο Τζάστιν Τριντό είναι διαζευγμένοι. Η Πέρι χώρισε από τον Ορλάντο Μπλουμ τον περασμένο Ιούνιο μετά από σχεδόν δέκα χρόνια που ήταν μαζί. Οι δυο τους έχουν μία κόρη, την Ντέιζι Ντοβ που είναι πέντε ετών.

Από την άλλη, ο Τζάστιν Τριντό χώρισε από τη σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ το 2023 μετά από 18 χρόνια σχέσης. Το πρώην ζευγάρι έχει τρία παιδιά, τον 17χρονο Ξαβιέρ, τη 16χρονη Έλα Γκρέις και τον 11χρονο Έιντριεν.