Αυλώνας: Ιδιοκτήτης παιδικού σταθμού φέρεται να κακοποίησε 3χρονο

Του έλειπαν μαλλιά και είχε σημάδια πάνω του

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Απόσπασμα από την εκπομπή Live News (26/9/2025)

Το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, μια μητέρα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Αυλώνα ότι, όταν παρέλαβε τον 3χρονο γιο της από ιδιωτικό σχολείο, διαπίστωσε πως είχε ένα κενό στο τριχωτό της κεφαλής και ένα σημάδι στο χείλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξηγήσεις, η σύζυγος του διευθυντή και μια δασκάλα ανέφεραν ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από τον ίδιο τον διευθυντή, ο οποίος προσπάθησε να εμποδίσει το παιδί να χτυπήσει σε πόρτα την ώρα που έτρεχε.

Ωστόσο, αργότερα την ίδια ημέρα, άλλη δασκάλα του σχολείου επικοινώνησε με τη μητέρα και ισχυρίστηκε ότι ο διευθυντής είχε απομακρύνει το παιδί στην κουζίνα για περίπου μισή ώρα, ενώ εκείνη παρατήρησε στη συνέχεια ότι το κεφάλι του ήταν βρεγμένο. Στη συνέχεια, ο διευθυντής τον οδήγησε στο μπάνιο, όπου παρέμειναν επίσης αρκετή ώρα, και τότε η δασκάλα είδε το κενό στα μαλλιά του.

Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με την κατάθεσή του στην Αστυνομία, υποστήριξε ότι απλώς προσπαθούσε να ηρεμήσει το παιδί επειδή δεν έτρωγε, ενώ το συγκράτησε από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από καρέκλα.

Το αγοράκι εξετάστηκε αρχικά από παιδίατρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων». Παράλληλα, εκδόθηκε Ιατροδικαστική Παραγγελία ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης ιατροδικαστικός έλεγχος.

ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΑΥΛΩΝΑΣ
