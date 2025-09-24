Γαλάτσι: 14χρονος φωτογράφιζε 9χρονο στις τουαλέτες σχολείου

Έφηβος, μόλις 14 ετών, συνελήφθη για παιδική πορνογραφία στο Γαλάτσι. Φωτογράφιζε αγοράκι εννέα ετών.
Ο 14χρονος ήταν εξωσχολικός. Δεν είναι γνωστό το πως μπήκε στο σχολείο. Με το κινητό του τηλέφωνο τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες από έναν 9χρονο στην τουαλέτα του δημοτικού.
Όλα έγιναν σε σχολείο στο Γαλάτσι. Έγινε σήμερα 12.10. Αύριο θα πάει στον εισαγγελέα ανηλίκων.