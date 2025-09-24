Γαλάτσι: 14χρονος φωτογράφιζε 9χρονο στις τουαλέτες σχολείου

Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα ανηλίκων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 00:01 Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: «Ψαλιδοχέρης» επιτέθηκε και σε αστυνομικούς
24.09.25 , 23:14 Έφοδος Σε Καταυλισμούς Για Τη Σύλληψη «Υπαλλήλων Του ΔΕΔΔΗΕ»
24.09.25 , 22:51 Γαλάτσι: 14χρονος φωτογράφιζε 9χρονο στις τουαλέτες σχολείου
24.09.25 , 22:46 Δανάη Παππά: Ποζάρει με τους συμπρωταγωνιστές της στον «Άγιο Έρωτα»
24.09.25 , 22:27 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η προσπάθεια για νέο ραντεβού που δεν απέδωσε
24.09.25 , 22:20 Καρδιοχειρουργός «φακελάκι»: Στη ΜΕΘ τη Δευτέρα, σήμερα για καφέ στο κέντρο
24.09.25 , 22:06 ΠΑΟΚ και Μακάμπι Τελ Αβίβ έμειναν στο 0-0
24.09.25 , 21:59 Γιατί οι πολίτες στρέφονται στις χρυσές λίρες και στην Ελλάδα
24.09.25 , 21:26 Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών
24.09.25 , 21:20 Γάζα: Συνεχίζει το ταξίδι του ο στόλος αλληλεγγύης παρά τις επιθέσεις
24.09.25 , 21:15 Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη
24.09.25 , 21:01 Εύη Δαέλη: Ένας χρόνος χωρίς τον πατέρα της – Το μήνυμα στο Instagram
24.09.25 , 20:53 Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
24.09.25 , 20:52 Πώς βαθμολόγησαν Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ παλιές εμφανίσεις του Ολυμπιακού
24.09.25 , 20:39 Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος
Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφηβος, μόλις 14 ετών, συνελήφθη για παιδική πορνογραφία στο Γαλάτσι. Φωτογράφιζε αγοράκι εννέα ετών. 

Γαλάτσι: Πατέρας με μωρό στην αγκαλιά αντιμέτωπος με διαρρήκτη

Ο 14χρονος ήταν εξωσχολικός. Δεν είναι γνωστό το πως μπήκε στο σχολείο. Με το κινητό του τηλέφωνο τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες από έναν 9χρονο στην τουαλέτα του δημοτικού.

Τραγική κατάληξη στο Γαλάτσι: Βρέθηκε νεκρός ο 19χρονος που αγνοούταν

Όλα έγιναν σε σχολείο στο Γαλάτσι. Έγινε σήμερα 12.10. Αύριο θα πάει στον εισαγγελέα ανηλίκων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΓΑΛΑΤΣΙ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top