Γαλάτσι: Πατέρας με μωρό στην αγκαλιά αντιμέτωπος με διαρρήκτη

Τον απείλησε με κατσαβίδι

Εφιαλτικές στιγμές έζησε το απόγευμα της Κυριακής ένα πατέρας στην πολυκατοικία, όπου διαμένει στο Γαλάτσι, όταν ένας διαρρήκτης παραβίασε το διαμέρισμά του. Ο άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με τον δράστη, ενώ κρατούσε το μωρό του στην αγκαλιά του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διαρρήκτης άρχισε να παραβιάζει τις κλειδαριές των διαμερισμάτων σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι ένοικοί τους έλειπαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε ένα από αυτά όμως, όταν παραβίασε την πόρτα, βρέθηκε μπροστά στον πατέρα, που κρατούσε το μωρό του. 

Ο διαρρήκτης τον απείλησε με κατσαβίδι, ενώ ο πατέρας τον καταδίωξε μέχρι το μπαλκόνι, από όπου ο δράστης αποφάσισε να πηδήξει για να γλιτώσει. Όμως από την πτώση υπέστη σοβαρά κατάγματα και ακινητοποιήθηκε στο έδαφος. 

Ο πατέρας ειδοποίησε την Άμεση Δράστη και λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. που συνέλαβαν τον δράστη, αφού πρώτα τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
 

