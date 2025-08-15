Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες στα Λεχαινά Ηλείας, όταν ένας 30χρονος… μπούκαρε σε σπίτι συγχωριανού του για να το «σηκώσει». Ο θρασύτατος δράστης, που κυκλοφορούσε με μηχανάκι χωρίς πινακίδες, φέρεται να παρακολουθούσε για μέρες το θύμα του. Όμως η «χρυσή δουλειά» κατέληξε σε… φιάσκο, καθώς ο ιδιοκτήτης τον έπιασε στα πράσα την ώρα που φόρτωνε τα λάφυρα.

Θησαυρός στα χέρια του

Ο 30χρονος είχε προλάβει να αρπάξει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια Αμερικής, τα οποία ετοιμαζόταν να εξαφανίσει.

Ολόκληρη περιουσία, που ευτυχώς οι αστυνομικοί βρήκαν και παρέδωσαν πίσω στον νόμιμο κάτοχό της.

Μηχανάκι χωρίς πινακίδες

Ο δράστης κινούταν με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, αποφεύγοντας έτσι τον εντοπισμό του.

Οι αστυνομικοί της Μικτής Περιπολίας Ηλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού κινητοποιήθηκαν άμεσα, περικύκλωσαν την περιοχή και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι την ίδια μέρα είχε «χτυπήσει» άλλα δύο σπίτια στην περιοχή, αρπάζοντας 220 ευρώ. Το «σερί» του, όμως, κόπηκε απότομα όταν αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο σπίτι του συγχωριανού του.

Στα δικαστήρια ο «κυνηγός θησαυρών»

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Το μηχανάκι-«φάντασμα» κατασχέθηκε ως μέσο διάπραξης των κλοπών.

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία

Η τοπική κοινωνία των Λεχαινών είναι ανάστατη. «Ήταν από την ίδια περιοχή, ποιος να το φανταζόταν…» λένε οι κάτοικοι, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ένας άνθρωπος από τον τόπο τους σχεδίαζε τέτοιες διαρρήξεις.

Το θράσος του 30χρονου σοκάρει καθώς παρακολουθούσε το θύμα, ήξερε πότε απουσίαζε, μπήκε με θράσος στο σπίτι και πίστευε πως θα φύγει σαν κύριος με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όμως, το… κακό timing τον έστειλε κατευθείαν στα χέρια της Αστυνομίας.

Ρεπορτάζ: Kώστας Γκελντής