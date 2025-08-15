«Στα πράσα» διαρρήκτης στην Ηλεία - Βρέθηκε με λεία 150.000 ευρώ

«Ξάφρισε» και άλλα σπίτια την ίδια μέρα

Τελευταία Νέα
16.08.25 , 00:37 Σοκάρει θύμα ληστείας στο Star: «Έβγαλαν μαχαίρι για να μας ληστέψουν»
15.08.25 , 23:15 Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα
15.08.25 , 22:45 «Στα πράσα» διαρρήκτης στην Ηλεία - Βρέθηκε με λεία 150.000 ευρώ
15.08.25 , 21:54 Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε όταν του είπαν ότι θα πάει στο Δρομοκαΐτειο
15.08.25 , 21:15 Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στο Κρανίδι - Έπεσε σε βράχια
15.08.25 , 20:37 Στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών πασίγνωστη influencer
15.08.25 , 19:54 Δανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα
15.08.25 , 19:04 Πάτρα: Συγκινητικές διασώσεις ζώων από τις πυρόπληκτες περιοχές
15.08.25 , 18:16 BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο
15.08.25 , 17:52 Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της!
15.08.25 , 17:45 Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο - Ένας νεκρός
15.08.25 , 17:03 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι πικραμένος κι αγανακτισμένος»
15.08.25 , 16:38 Βέροια: Πιστοί από όλο τον κόσμο στην Παναγία Σουμελά
15.08.25 , 16:18 «Τέλος» ο Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό λόγω Ταμπόρδα;
15.08.25 , 15:53 Σύγκρουση τριών σκαφών στην Κέρκυρα - Βίντεο ντοκουμέντο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ηλεία - Ληστεία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες στα Λεχαινά Ηλείας, όταν ένας 30χρονος… μπούκαρε σε σπίτι συγχωριανού του για να το «σηκώσει». Ο θρασύτατος δράστης, που κυκλοφορούσε με μηχανάκι χωρίς πινακίδες, φέρεται να παρακολουθούσε για μέρες το θύμα του. Όμως η «χρυσή δουλειά» κατέληξε σε… φιάσκο, καθώς ο ιδιοκτήτης τον έπιασε στα πράσα την ώρα που φόρτωνε τα λάφυρα.

ΕΛ.ΑΣ: 5 τρόποι για να προστατεύσετε το σπίτι σας από διαρρήξεις

Θησαυρός στα χέρια του

Ο 30χρονος είχε προλάβει να αρπάξει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια Αμερικής, τα οποία ετοιμαζόταν να εξαφανίσει.

Ολόκληρη περιουσία, που ευτυχώς οι αστυνομικοί βρήκαν και παρέδωσαν πίσω στον νόμιμο κάτοχό της.

Μηχανάκι χωρίς πινακίδες

Ο δράστης κινούταν με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, αποφεύγοντας έτσι τον εντοπισμό του.

Οι αστυνομικοί της Μικτής Περιπολίας Ηλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού κινητοποιήθηκαν άμεσα, περικύκλωσαν την περιοχή και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Συλλήψεις γυναικών για εμπρησμούς σε Ψαχνά Ευβοίας Και Ηλεία

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι την ίδια μέρα είχε «χτυπήσει» άλλα δύο σπίτια στην περιοχή, αρπάζοντας 220 ευρώ. Το «σερί» του, όμως, κόπηκε απότομα όταν αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο σπίτι του συγχωριανού του.

Στα δικαστήρια ο «κυνηγός θησαυρών»

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Το μηχανάκι-«φάντασμα» κατασχέθηκε ως μέσο διάπραξης των κλοπών.

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία

Η τοπική κοινωνία των Λεχαινών είναι ανάστατη. «Ήταν από την ίδια περιοχή, ποιος να το φανταζόταν…» λένε οι κάτοικοι, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ένας άνθρωπος από τον τόπο τους σχεδίαζε τέτοιες διαρρήξεις.

Το θράσος του 30χρονου σοκάρει καθώς παρακολουθούσε το θύμα, ήξερε πότε απουσίαζε, μπήκε με θράσος στο σπίτι και πίστευε πως θα φύγει σαν κύριος με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όμως, το… κακό timing τον έστειλε κατευθείαν στα χέρια της Αστυνομίας.

 

Ρεπορτάζ: Kώστας Γκελντής

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΕΙΑ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
ΔΙΑΡΡΗΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top