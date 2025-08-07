Συλλήψεις γυναικών για εμπρησμούς σε Ψαχνά Ευβοίας Και Ηλεία

Δυο γυναίκες συνελήφθησαν για περιπτώσεις εμπρησμού σε Ψαχνά Ευβοίας και Ηλεία και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ τέθηκαν υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους.

Σύλληψη για εμπρησμούς στην Εύβοια

Συγκεκριμένα, η μία από τις δύο γυναίκες συνελήφθη την Τετάρτη, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης.

Κατηγορείται ως υπαίτια πρόκλησης δύο πυρκαγιών σε δασική έκταση, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, το Σάββατο 2 Αυγούστου, στη Δ.Κ. Νέας Αρτάκης του δήμου Χαλκιδέων και στη Δ.Κ. Ψαχνών του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην Π.Ε. Ευβοίας.

Η συλληφθείσα οδηγείται σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ηλεία

Στην Ηλεία συνελήφθη μια γυναίκα για την πρόκληση τριών πυρκαγιών από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι και χθες.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική η γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, με τη συνδρομή των μελών του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Κατηγορείται ότι είναι υπαίτια πρόκλησης τριών πυρκαγιών σε αγροτική έκταση και σε δασική έκταση, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση (τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025 και την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025), στο πρανές της Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως, στην Π.Ε. Ηλείας.

Στη συλληφθείσα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.953,125 ευρώ.