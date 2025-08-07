Συλλήψεις γυναικών για εμπρησμούς σε Ψαχνά Ευβοίας Και Ηλεία

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα – Υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 20:10 Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου
07.08.25 , 19:55 Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια
07.08.25 , 19:54 Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
07.08.25 , 19:23 Σοφία Παθέκα: «Το ατύχημα με το πόδι με καθήλωσε και έμεινα εκτός δουλειάς»
07.08.25 , 19:10 Έρχονται τα πρώτα αναδρομικά σε 70.000 απόστρατους
07.08.25 , 19:10 Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της
07.08.25 , 18:53 Φωτιά στον Ίασμο Ροδόπης
07.08.25 , 18:49 Παύλου: Ποζάρει με την κόρη του και χωρίς το πρόσθετο μέλος για το πόδι του
07.08.25 , 18:38 Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ
07.08.25 , 18:17 Διαμαρτύρεται και η Αίγυπτος για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
07.08.25 , 18:10 Eurovision 2026: Βιέννη ή Ίνσμπρουκ; Σε ποια πόλη θα γίνει ο διαγωνισμός;
07.08.25 , 17:50 Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του
07.08.25 , 17:35 Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα
07.08.25 , 17:31 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Αύγουστο θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
07.08.25 , 17:29 Ρωσία: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δυο γυναίκες συνελήφθησαν για περιπτώσεις εμπρησμού σε Ψαχνά Ευβοίας και Ηλεία και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ τέθηκαν υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους. 

Σύλληψη για εμπρησμούς στην Εύβοια 

Συγκεκριμένα,  η μία από τις δύο γυναίκες  συνελήφθη την Τετάρτη, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης.

Ψαχνά: Εκτός ελέγχου η φωτιά - Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

Κατηγορείται ως υπαίτια πρόκλησης δύο πυρκαγιών σε δασική έκταση, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, το Σάββατο 2 Αυγούστου, στη Δ.Κ. Νέας Αρτάκης του δήμου Χαλκιδέων και στη Δ.Κ. Ψαχνών του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην Π.Ε. Ευβοίας.

Η συλληφθείσα οδηγείται σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ηλεία   

Στην Ηλεία συνελήφθη μια γυναίκα για την πρόκληση τριών πυρκαγιών από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι και χθες. 

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική η γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, με τη συνδρομή των μελών του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Δυτικής Ελλάδας. 

Ηλεία: Μάχη με τις φλόγες στο Γεράκι Αμαλιάδας

Κατηγορείται ότι είναι υπαίτια πρόκλησης τριών πυρκαγιών σε αγροτική έκταση και σε δασική έκταση, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση (τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025 και την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025), στο πρανές της Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως, στην Π.Ε. Ηλείας.

Στη συλληφθείσα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.953,125 ευρώ.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 |
ΨΑΧΝΑ
 |
ΗΛΕΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top