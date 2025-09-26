Ελιάνα Χρυσικοπούλου: «Με την Ελένη Μενεγάκη μιλάμε τυπικά»

Ήταν για πάρα πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα της Ελένης Μενεγάκη

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου ήταν για πάρα πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα της Ελένης Μενεγάκη στις εκπομπές της στον Alpha και το Mega. 

Φέτος, η γνωστή δημοσιογράφος θα βρίσκεται φέτος για δεύτερη χρονιά δίπλα στη Ναταλία Γερμανού και στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Με αφορμή την εν λόγω συνεργασία της, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και στη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή αποκαλύπτοντας τις σχέσεις της σήμερα με την Ελένη Μενεγάκη, ενώ έκανε και μια σύντομη αναφορά στην προσωπική της ζωή.

«Με την Ελένη Μενεγάκη μιλάμε πολύ τυπικά και λίγο, αλλά η αγάπη είναι δεδομένη, το ξέρω και το αισθάνομαι και από την πλευρά της και από τη δική μου. Κι εκείνη νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται και δε θέλει καμία σχέση με όλα τα τηλεοπτικά» είπε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν υπάρχει κάποιος σύντροφος στη ζωή της, απάντησε, «Δεν είναι κάτι που θα το ανακοίνωνα. Πάντα είναι ωραίο να υπάρχει ένας σύντροφος».

Ελιάνα Χρυσικοπούλου: «Με την Ελένη Μενεγάκη μιλάμε τυπικά»

Διαβάστε περισσότερα:
EΛΙΑΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
