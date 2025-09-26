Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ

Την κήρυξη πανελλαδικής απεργίας για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωσαν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και άλλα σωματεία.

Κύριο αίτημά τους αποτελεί το εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία, κάτι που καταπατά το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της 8ωρης εργασίας.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ φωνάζουν όχι στο 13ωρο και ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΗΣΑΠ, το μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) αλλά και το τραμ αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα της 1ης Οκτώβρη για να εξυπηρετήσουν τη μετακίνηση των απεργών.

Δεν είναι γνωστό, προς το παρόν, πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ την ημέρα της απεργίας.

Απεργία 1/10: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην απεργία που κάλεσαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν.

Η συμμετοχή στην απεργία δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού για το εάν θα απεργήσει ή όχι. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο και σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός απεργήσει τότε έχουν κενό. Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών θα ενημερωθούν, επίσης, το πρωί της ίδιας ημέρας από τη διεύθυνση του σχολείου για το αν απεργούν οι εκπαιδευτικοί.

Απεργία 1/10: Συμμετέχουν και τα ταξί

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, είχε ανακοινώσει προ ημερών ότι οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Τα ΜΜΜ δεν έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση ακόμη για το εάν θα συμμετέχουν στην απεργία. Είθισται να συμμετέχουν με στάσεις εργασίας και να λειτουργούν τις ώρες των απεργιακών συγκεντρώσεων, προκειμένου να διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους οι απεργοί.

Απεργία 1/10: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία θα προχωρήσουν οι ναυτεργάτες, μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Απεργία και για την ΠΟΕΔΗΝ

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

«Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες.

Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.

Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό από το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, με δεδομένο ότι εμείς λαμβάνουμε 12 μισθούς κατ’ έτος αφού αρνούνται την επαναχορήγηση των 13ου και 14ου μισθού, εν αντιθέσει με τον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι τον 13ο και 14ο μισθό.

Ένας Νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης νεοδιόριστος λαμβάνει 836 ευρώ τον μήνα, ο Δ.Ε. βοηθός Νοσηλευτή 736 ευρώ τον μήνα, ο Τραυματιοφορέας 684 ευρώ τον μήνα και ο επιμελητής β΄ γιατρός 1216 ευρώ τον μήνα. Δε φτάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους.

Ένας Νοσηλευτής με φουλ κυκλικό ωράριο, 7 νύχτες, 7 απογεύματα, 3 αργίες το μήνα λαμβάνει το εξευτελιστικό ποσό των 100-150 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή.

Στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός αγνόησε για άλλη μια φορά το υγειονομικό προσωπικό χωρίς να ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ σε προσωπικό, χρηματοδότηση και κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής, όπως αυξήσεις μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων.

Δεν εξήγγειλε καν την αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης ένταξής μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα μετά μάλιστα το θετικό πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη κατά την πανδημία που εισπράξαμε άπειρα χειροκροτήματα.

Δεν έφταναν όλα αυτά η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει την δυνατότητα 13ωρης εργασίας ημερησίως που θα διαλύει περαιτέρω τη ζωή των εργαζομένων.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ.

Απεργούμε 1 Οκτωβρίου.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

• ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

• ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

• ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

• ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

• ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

• ΕΝΙΑΙΟ ΚΛΑΔΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και ΠΟΕ - ΟΤΑ συμμετέχουν στην απεργία

Στην απεργία της Τετάρτης 1/10 θα συμμετέχουν επίσης ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Βασικό αίτημά τους η απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου.