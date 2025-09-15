Σχολεία: Απεργιακό ραντεβού δίνουν οι εκπαιδευτικοί την 1η Οκτωβρίου

Τι θα γίνει με τα μαθήματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 18:44 Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία
15.09.25 , 18:19 Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας
15.09.25 , 17:49 Μυτιλήνη:30χρονος έβρισε, απείλησε και γρονθοκόπησε αστυνομικό!
15.09.25 , 17:49 Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα
15.09.25 , 17:42 Κάρυστος: Τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια στο πρόσωπο
15.09.25 , 17:37 Στη φυλακή 3 Αλβανοί για απόπειρα δολοφονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
15.09.25 , 17:19 Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»
15.09.25 , 17:14 Τόκιο 2025: Ο «Μανόλο» στα ουράνια - Ασημένιο μετάλλιο με 6αρι άλμα!
15.09.25 , 17:01 Ο Γιώργος Μαζωνάκης Στο Άγιο Όρος: Η Εξομολόγηση Και Η Απομόνωση
15.09.25 , 16:50 Σχολεία: Απεργιακό ραντεβού δίνουν οι εκπαιδευτικοί την 1η Οκτωβρίου
15.09.25 , 16:45 Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»
15.09.25 , 16:44 «Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
15.09.25 , 16:26 Λάκης Λαζόπουλος: Η ερώτηση για τον γάμο της κόρης του κι η αντίδρασή του
15.09.25 , 16:16 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία
15.09.25 , 16:15 Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικά τα πρόστιμα ανά παράβαση - Πότε αφαιρείται η άδεια
Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
«Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Dnews.gr / Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)
Σχολεία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απεργιακό ραντεβού δίνουν την 1η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί, που θα απεργήσουν στο πλευρό της ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας κάλυψη των κενών αλλά και μέριμνα για τα μείζονα προβλήματα του κλάδου.

Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών

Η κήρυξη της 24ωρης απεργίας από την ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου αναμένεται να επηρεάσει τα μαθήματα στα σχολεία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Dnews, μετά την απόφαση της ΑΔΕΔΥ, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ είναι σε συζητήσεις και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τη μαζική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση τόσο για το εργασιακό νομοσχέδιο αλλά και για τα ευρύτερα κλαδικά προβλήματα που καταγράφονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΑΔΕΔΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top