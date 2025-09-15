Σχολεία: Απεργιακό ραντεβού δίνουν οι εκπαιδευτικοί την 1η Οκτωβρίου

Απεργιακό ραντεβού δίνουν την 1η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί, που θα απεργήσουν στο πλευρό της ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας κάλυψη των κενών αλλά και μέριμνα για τα μείζονα προβλήματα του κλάδου.

Η κήρυξη της 24ωρης απεργίας από την ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου αναμένεται να επηρεάσει τα μαθήματα στα σχολεία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Dnews, μετά την απόφαση της ΑΔΕΔΥ, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ είναι σε συζητήσεις και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τη μαζική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση τόσο για το εργασιακό νομοσχέδιο αλλά και για τα ευρύτερα κλαδικά προβλήματα που καταγράφονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

