24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία

«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, λόγω της πανελλαδικής απεργίας που έχουν ανακοινώσει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Σε αυτή, θα συμμετέχουν τόσο η ΠΝΟ όσο και οι εκπαιδευτικοί.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕΔΥ, oι βασικές διεκδικήσεις της είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, οι συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, η κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου, η απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

«Τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο», επισημαίνεται και προσθέτει ότι οι διεκδικήσεις είναι κοινές με τη ΓΣΕΕ, που έχει προκηρύξει και αυτή απεργιακές κινητοποιήσεις την ίδια ημέρα.

«Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φθάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!», τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Τα σωματεία των εκπαιδευτικών έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν την πανελλαδική απεργία, ωστόσο δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση.

Πάντως, όπως σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις έτσι και σε αυτοί, είναι στη διακρική ευχέρεια των εκπαιδευτικών για το εάν θα συμμετέχουν ή όχι.

Είθιστε στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για το εάν θα απεργήσουν, ενώ στα γυμνάσια και στα λύκεια οι μαθητές προσέρχονται κανονικά και στην ώρα που απεργεί κάποιος καθηγητής έχουν κενό.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Δεμένα τα πλοία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία θα προχωρήσουν οι ναυτεργάτες την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Εκείνη την ημέρα τα πλοία δεν θα εκτελέσουν κανένα δρομολόγιο.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών, αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας στις 13 ώρες. Η ΠΝΟ τονίζει ότι αυτή η ρύθμιση καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση» και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».

