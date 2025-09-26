Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα

«Μας κοροΐδεύουν,  συνεχίζω τον αγώνα μου» δηλώνει

26.09.25 , 17:30 Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Σ. Δημητρόπουλος, βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος μετά την παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου, προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και εκταφής της σορού του γιου του, δηλώνει ότι δεν αρκείται στην εκταφή και ταυτοποίηση της σορού.  

Πάνος Ρούτσι: Εξαντλημένος συνεχίζει την απεργία πείνας

Ζητά επίσης να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να αποκαλυφθεί η πραγματική αιτία θανάτου, καθώς, σύμφωνα με όσα έγιναν  γνωστά, η παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας  αφορά στην ταυτοποίηση του γενετικού υλικού της σορού και όχι στη διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο απεργός πείνας δήλωσε: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

Φλωρίδης: «Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι»

Ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας έξω από τη Βουλή εδώ και 12 μήνες, διεκδικώντας το δικαίωμα να προχωρήσει στην εκταφή.

Η εισαγγελία εξετάζει ανάλογα αιτήματα συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ανάμεσα στα οποία και το αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού για τη σορό της κόρης της,  για τα οποία θα ληφθεί απόφαση  μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της κόρης της με υπόμνημα

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε γνωστό ότι τα αιτήματα, για την εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταυτοποίησης του DNA των σορών, επρόκειτο να απαντηθούν «σύντομα» από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Την έκδοση απόφασης για την εκταφή είχε προαναγγείλει επίης  ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

