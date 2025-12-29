Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!

Πώς έγινε η πρόταση γάμου;

Παντρεύεται η Γιωτα Κηπουρού
Η προσωπική ζωή της Γιώτας Κηπουρού, συνεργάτιδας του Γιώργου Λιάγκα, φαίνεται πως μπαίνει σε νέα, ευτυχισμένη φάση, καθώς η ίδια ανακοίνωσε στον αέρα του «Πρωινού» τα ευχάριστα νέα: παντρεύεται!

Η γνωστή δημοσιογράφος εμφανίστηκε με ένα λαμπερό μονόπετρο στο χέρι της, που τράβηξε τα βλέμματα όλων και συνόδευσε την ανακοίνωση με ένα ζεστό χαμόγελο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας, όλα ξεκίνησαν στην πρωινή σύσκεψη πριν από την εκπομπή, όταν η ίδια αποφάσισε να μοιραστεί τη χαρά της με τους συνεργάτες της.

Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού

 Η Γιώτα Κηπουρού περιέγραψε συγκινημένη τη στιγμή που ο σύντροφός της της ζήτησε δέσμευση: «Εντάξει μην το λες πρόταση γάμου, είναι μια δέσμευση. Έκλαψα, συγκινήθηκα πολύ! Δεν ξέρω να σου πω πότε θα γίνει ο γάμος. Εκείνος δεν έκλαψε, συγκινήθηκε, εγώ έκλαψα. Έγινε δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το είχε από κάτω και μου είπε να κάτσω να με τραβήξει βίντεο να λέω χριστουγεννιάτικες ευχές κι εγώ δεν το έβλεπα, και κάποια στιγμή το πήρε και μου το έδωσε».

Η ανακοίνωση αυτή έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς η Γιώτα Κηπουρού συνήθως κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το γεγονός ότι μοιράστηκε αυτή τη στιγμή στον αέρα της εκπομπής φανερώνει την ιδιαίτερη σημασία που είχε για εκείνη η στιγμή, αλλά και την ευτυχία που βιώνει αυτή την περίοδο.

Το εντυπωσιακό μονόπετρο της δημοσιογράφου

Το εντυπωσιακό μονόπετρο της δημοσιογράφου

Η δημοσιογράφος δείχνει να ζει μια ήρεμη αλλά πολύ χαρούμενη φάση της ζωής της, αφήνοντας το κοινό να συμμετάσχει για πρώτη φορά σε μια προσωπική της στιγμή γεμάτη συγκίνηση και αγάπη.

 

 Το λαμπερό μονόπετρο και τα δάκρυα χαράς της αποτελούν την εικόνα μιας στιγμής που θα μείνει αξέχαστη για την ίδια, αλλά και για όσους την παρακολούθησαν ζωντανά στην εκπομπή.
 

